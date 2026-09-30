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Suprema Corte dos EUA volta a autorizar execução de mulher no Tennessee

A execução pode "começar a qualquer momento", segundo a defesa; ela será a primeira mulher executada no estado em 200 anos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 22h57
Mulher de pele clara, cabelos castanhos longos e cacheados, com maquiagem nos olhos, posa para foto de frente com expressão séria. Veste camiseta branca e está em frente a uma régua de altura com números 40, 50 e 60 visíveis
Christa Pike, mulher que assassinou colega em 1995 pode ser a primeira a ser executada no corredor da morte do Tennessee em 200 anos  (Departamento de Administração Penitenciária do Tennessee/Reprodução)
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A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou nesta quarta-feira, 30, a execução de Christa Pike, a primeira americana a ser submetida à pena de morte desde 2023 e a primeira mulher executada no estado do Tennessee em 200 anos.

A Corte deu sinal verde para a execução após revogar a decisão de um tribunal inferior que havia suspendido o procedimento. Pike foi condenada à pena de morte pelo assassinato de uma colega de classe há três décadas.

Pike, hoje com 50 anos, tinha 18 quando ela e o namorado espancaram e mataram Colleen Slemmer em um acampamento de formação profissional para jovens. Seu namorado, então com 17 anos, foi condenado à prisão perpétua.

“A ordem de 30 de setembro de 2026 do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Sexto Circuito (…) que concedia a suspensão da execução fica anulada”, diz a decisão da mais alta instância judicial do país, datada desta quarta-feira.

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A execução pode “começar a qualquer momento”, segundo a defesa da mulher. A ordem de suspensão havia sido emitida pela manhã, pouco antes de quando Pike receberia a injeção letal.

O assassinato em 1995 chamou a atenção nacional depois que o corpo de Colleen foi encontrado com uma estrela de cinco pontas gravada no peito, símbolo que costuma ser associado ao satanismo.

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“Ela tinha 18 anos quando cometeu o crime e sofria de uma doença mental grave”, escreveram seus advogados em um pedido de clemência ao governador do Tennessee, Bill Lee, que nesta semana se recusou a intervir.

Christa Pike sofria de transtorno bipolar e estresse pós-traumático desde a infância, mas só foi diagnosticada após a condenação à morte, segundo os advogados. “Ela era uma menina que suportou estupros reiterados, violência sexual, abandono e traumas profundos”, afirmam.

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A Suprema Corte já havia rejeitado na terça-feira um pedido para suspender a execução.

Pike se tornará assim a primeira mulher executada no Tennessee em mais de dois séculos, segundo o Centro de Informação sobre a Pena de Morte. Nos Estados Unidos, apenas 18 mulheres foram executadas desde 1976, de acordo com a instituição.

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Um grupo de especialistas da ONU havia pedido ao governo dos Estados Unidos e às autoridades do Tennessee que “interrompam imediatamente” a execução e comutem a sentença de morte.

“A execução de Pike marcaria a culminação de uma trajetória de intenso sofrimento físico e psicológico, caracterizada por abusos na infância e por quase três décadas de isolamento no corredor da morte”, apontaram.

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(AFP)

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Estados Unidos
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