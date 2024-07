Suprema Corte dos EUA decide que Trump tem imunidade presidencial

A Suprema Corte do Estados Unidos decidiu nesta segunda-feira, dia 1º, que ex-presidentes têm direito a uma imunidade parcial contra processos criminais, tornando improvável que os julgamentos contra Donald Trump por tentar anular o resultado das eleições de 2020 sejam concluídos antes das eleições presidenciais, em novembro.

A maioria conservadora do tribunal superior concluiu que presidentes americanos devem receber algum grau de imunidade contra processos judiciais por ações oficiais que se estendessem ao “perímetro exterior” do seu gabinete. No entanto, ainda podem enfrentar acusações no âmbito pessoal.

A decisão acontece após uma apelação de Trump contra uma decisão de um tribunal inferior que rejeitou seu pedido de imunidade. O republicano é acusado de divulgar declarações falsas sobre fraude eleitoral, incitar funcionários do Departamento de Justiça dos Estados Unidos a realizarem investigações falsas sobre fraude eleitoral, encorajar seus apoiadores a invadirem o Capitólio em 6 de janeiro de 2021 e tentar recrutar chapas eleitorais falsas.

Trump argumenta que deve receber imunidade nos casos porque estava atuando como presidente quando realizou as ações pelas quais é acusado. O procurador especial que apresentou as acusações federais contra ele, Jack Smith, por sua vez, disse ser contra a disposição, alegando que ninguém está acima da lei.

Julgamento adiado

O julgamento de Trump estava marcado para começar em 4 de março, mas foi adiado pela questão da imunidade. Agora, o caso não pode ser julgado antes de 20 de setembro, pois os advogados de Trump têm 88 dias restantes para preparar uma defesa depois do congelamento do caso devido à apelação por imunidade.

Trump tem como principal estratégia legal adiar ao máximo qualquer julgamento para depois das eleições presidenciais na esperança de ser reeleito e nomear como procurador-geral alguém que retire as acusações contra ele, atitude criticada pelos liberais e cidadãos que acreditam que o julgamento deve acontecer antes das eleições.

O ex-presidente também enfrenta acusações de subversão eleitoral em um tribunal estadual na Geórgia e acusações de guardar documentos confidenciais após deixar a presidência movidas por Smith na Flórida.

No início do mês, ex-presidente foi condenado por falsificar registros contábeis para disfarçar a compra do silêncio da atriz pornô Stormy Daniels, com quem teria passado uma noite, durante a campanha de 2016. A decisão torna Trump o primeiro ex-presidente condenado em um processo criminal na história dos Estados Unidos.