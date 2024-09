SpaceX finaliza com sucesso primeira viagem espacial privada da história

A tripulação da missão Polaris Dawn, da SpaceX, retornou à Terra neste domingo, 15, depois de concluir com sucesso a primeira viagem espacial privada da história.

A missão foi realizada com o financiamento do bilionário americano Jared Isaacman, CEO da companhia de pagamentos Shift4. O empresário estava na viagem e se tornou o primeiro não astronauta a realizar uma caminhada espacial – quando o tripulante sai da espaçonave e flutua no espaço exterior, fora da estação espacial ou nave, com o auxílio de um traje espacial.

Além de Isaacman, a espaçonave contava com outros três tripulantes: Sarah Gillis e Anna Menon, engenheiras da SpaceX, e Scott Poteet, ex-integrante da Força Aérea Americana.

Eles decolaram em um foguete SpaceX Falcon 9 de Cabo Canaveral, Flórida, na última terça-feira. Eles alcançaram uma altitude de mais de 870 milhas, mais de três vezes a altitude da Estação Espacial Internacional e mais alto do que qualquer outra missão tripulada desde 1972, nas missões Apollo à Lua,

Após cinco dias de viagem, a missão retornou à costa da Flórida às 3h37 deste domingo.