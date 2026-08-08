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Sobe para 9 número de mortos em ataque a escola na Tailândia

Menina de 12 anos morreu neste sábado, um dia após um estudante de 14 anos abrir fogo em escola nos arredores de Bangkok

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 13h47
Polícia se reúne do lado de fora da casa onde um adolescente suspeito é suspeito de matar seus avós antes de realizar um massacre escolar na província de Nonthaburi, norte da capital da Tailândia, Bangkok, em 7 de agosto de 2026.
Polícia se reúne do lado de fora da casa onde um adolescente suspeito é suspeito de matar seus avós antes de realizar um massacre escolar na província de Nonthaburi, norte da capital da Tailândia, Bangkok, em 7 de agosto de 2026.  (CHANAKARN LAOSARAKHAM/AFP)
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Sobe para 9 número de mortos em ataque a escola na Tailândia Priorizar nos meus resultados Google

O número de mortos no ataque a uma escola na Tailândia subiu para nove neste sábado, 8, após a morte de uma menina de 12 anos que havia sido ferida durante o tiroteio. A informação foi confirmada pela polícia local à Reuters.

O ataque aconteceu na sexta-feira, 7, na escola Debsirin Nonthaburi, na província de Nonthaburi, nos arredores de Bangkok. Segundo as autoridades, um estudante de 14 anos teria matado inicialmente os dois avós na residência onde vivia e, posteriormente, seguido para a escola, onde matou cinco funcionários. Depois, o adolescente atirou contra si mesmo e morreu.

A menina de 12 anos estava entre as pessoas atingidas pelos disparos e morreu neste sábado, elevando o número de vítimas fatais. Ao todo, 23 pessoas ficaram feridas no ataque, segundo informações divulgadas pela Reuters.

O episódio é considerado o ataque a tiros mais letal registrado na Tailândia desde 2022 e voltou a colocar em discussão a questão da posse e do acesso a armas no país. A polícia informou que a arma utilizada pelo adolescente pertencia legalmente ao avô.

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A escola, que atende cerca de 3 mil estudantes, deve suspender as aulas entre 10 e 14 de agosto. As autoridades continuam investigando as circunstâncias do ataque e as possíveis motivações do adolescente. O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, afirmou anteriormente que o jovem apresentava sinais de estresse relacionados à escola.

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