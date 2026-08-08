Sobe para 9 número de mortos em ataque a escola na Tailândia

O número de mortos no ataque a uma escola na Tailândia subiu para nove neste sábado, 8, após a morte de uma menina de 12 anos que havia sido ferida durante o tiroteio. A informação foi confirmada pela polícia local à Reuters.

O ataque aconteceu na sexta-feira, 7, na escola Debsirin Nonthaburi, na província de Nonthaburi, nos arredores de Bangkok. Segundo as autoridades, um estudante de 14 anos teria matado inicialmente os dois avós na residência onde vivia e, posteriormente, seguido para a escola, onde matou cinco funcionários. Depois, o adolescente atirou contra si mesmo e morreu.

A menina de 12 anos estava entre as pessoas atingidas pelos disparos e morreu neste sábado, elevando o número de vítimas fatais. Ao todo, 23 pessoas ficaram feridas no ataque, segundo informações divulgadas pela Reuters.

O episódio é considerado o ataque a tiros mais letal registrado na Tailândia desde 2022 e voltou a colocar em discussão a questão da posse e do acesso a armas no país. A polícia informou que a arma utilizada pelo adolescente pertencia legalmente ao avô.

Continua após a publicidade

A escola, que atende cerca de 3 mil estudantes, deve suspender as aulas entre 10 e 14 de agosto. As autoridades continuam investigando as circunstâncias do ataque e as possíveis motivações do adolescente. O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, afirmou anteriormente que o jovem apresentava sinais de estresse relacionados à escola.