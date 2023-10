Sétimo voo da FAB com repatriados de Israel chega ao Brasil

Atualizado em 21 out 2023, 11h13 - Publicado em 21 out 2023, 11h06

O sétimo voo da Força Aérea Brasileira enviado a Israel para repatriar brasileiros já está em solo nacional. A aeronave fez uma parada em Recife pouco antes das 7h da manhã deste sábado, 21, para reabastecer e está a caminho do Rio de Janeiro, onde deve chegar no início da tarde.

O voo enviado pelo governo federal faz parte da Operação Voltando em Paz e tem 69 passageiros e nove animais de estimação a bordo. Além dos brasileiros, a aeronave também transporta três bolivianas (uma mãe e duas filhas) em resposta a um pedido de ajuda da Bolívia para resgatar seus cidadãos da zona de guerra.

“Não há, atualmente, outros estrangeiros interessados em deslocamento ao Brasil. As cidadãs bolivianas foram incluídas no voo após constatado o não comparecimento de passageiros brasileiros”, informou o Itamaraty em comunicado.

#OperaçãoVoltandoEmPaz O Governo Federal, por meio da Força Aérea Brasileira, realiza mais uma etapa da Operação Voltando em Paz. Hoje (21/10), o KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB 2854) decolou de Recife/PE, às 08h09, com destino ao Rio de Janeiro (Base Aérea do… pic.twitter.com/36oUGPtErQ — Força Aérea Brasileira 🇧🇷 (@fab_oficial) October 21, 2023

No total, a operação do governo federal já repatriou mais de 1.100 brasileiros que estavam em Israel. Um oitavo voo deve sair de Tel Aviv no Domingo, o último voo previsto nessa fase da operação.

Em Gaza, cerca de 30 brasileiros e familiares diretos aguardam repatriação nas proximidades da fronteira com o Egito. Segundo um comunicado do governo federal, veículos contratados pelo Ministério de Relações Exteriores estão no local aguardando a abertura da passagem de Rafah. A aeronave utilizada pela Presidência da República segue no Cairo, onde aguarda autorização para resgatar os brasileiros.