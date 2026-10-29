Sem vencedor claro nas eleições, Israel continua com Netanyahu como premiê interino

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Benjamin Netanyahu deve seguir como premiê interino de Israel. A eleição deixou seu bloco e a oposição sem maioria, com Netanyahu obtendo 53 cadeiras e Gadi Eisenkot, 48. Partidos árabes somam 19 assentos, um recorde. A formação de um governo depende de complexas coalizões, podendo levar semanas.

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Benjamin Netanyahu deve permanecer como primeiro-ministro interino de Israel após uma eleição que deixou seu bloco e a oposição sem maioria parlamentar, segundo projeções ainda sujeitas ao resultado final da apuração.

Com mais de 90% das urnas apuradas nesta quinta-feira, 29, emissoras israelenses projetam 53 das 120 cadeiras do Knesset para os aliados do premiê e 48 para o bloco do seu principal adversário, o ex-chefe do Exército Gadi Eisenkot. Partidos árabes teriam 19 assentos, um recorde. Para reunir uma maioria, Eisenkot dependeria do apoio dessas legendas.

Antes da eleição, Netanyahu recorreu a apelos de cunho racial, explorando receios da direita ao afirmar que eleitores árabes estavam “tentando roubar as eleições”. Contudo, Eisenkot e seus aliados resistem à ideia de formar uma coalizão com as siglas árabes, embora esse possa ser o único caminho para derrubar o primeiro-ministro.

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Alguns aliados de Netanyahu já sugeriram que o primeiro-ministro se una a Eisenkot e a outros centristas. Esse seria um cenário confortável para o líder israelense, desde que ele permanecesse no comando. Para o opositor, porém, associar-se a um homem que ele próprio classificou como inapto para liderar Israel teria um custo político elevado.

Amplamente vista como um referendo sobre o governo ultradireitista de Netanyahu e sob um clima de polarização intensa, a eleição de terça-feira, 27, teve a mais alta taxa de comparecimento às urnas em pelo menos 45 anos. Foi a primeira votação desde que os ataques terroristas do Hamas, em 7 de outubro de 2023, deram início a três anos de guerra na Faixa de Gaza.

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A contagem final ainda pode levar dias, e a expectativa é de que as tratativas para formar coalizões, de forma que um dos blocos consiga maioria para governar, levem semanas. Caso essas negociações fracassem, o país pode ter um segundo turno eleitoral — cenário que já ocorreu anteriormente (entre 2019 e 2022, houve cinco eleições).