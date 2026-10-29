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Sem vencedor claro nas eleições, Israel continua com Netanyahu como premiê interino

Nem o governo ou a oposição alcançaram maioria no parlamento e devem negociar alianças para formar governo; crescimento de siglas árabes complexifica tratativas

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 09h32 | Atualizado em 29 out 2026, 10h05
Premiê de Israel, Benjamin Netanyahu
Premiê de Israel, Benjamin Netanyahu (Joe Raedle/Getty Images)
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Sem vencedor claro nas eleições, Israel continua com Netanyahu como premiê interino Priorize VEJA no Google

Benjamin Netanyahu deve permanecer como primeiro-ministro interino de Israel após uma eleição que deixou seu bloco e a oposição sem maioria parlamentar, segundo projeções ainda sujeitas ao resultado final da apuração.

Com mais de 90% das urnas apuradas nesta quinta-feira, 29, emissoras israelenses projetam 53 das 120 cadeiras do Knesset para os aliados do premiê e 48 para o bloco do seu principal adversário, o ex-chefe do Exército Gadi Eisenkot. Partidos árabes teriam 19 assentos, um recorde. Para reunir uma maioria, Eisenkot dependeria do apoio dessas legendas.

Antes da eleição, Netanyahu recorreu a apelos de cunho racial, explorando receios da direita ao afirmar que eleitores árabes estavam “tentando roubar as eleições”. Contudo, Eisenkot e seus aliados resistem à ideia de formar uma coalizão com as siglas árabes, embora esse possa ser o único caminho para derrubar o primeiro-ministro.

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Alguns aliados de Netanyahu já sugeriram que o primeiro-ministro se una a Eisenkot e a outros centristas. Esse seria um cenário confortável para o líder israelense, desde que ele permanecesse no comando. Para o opositor, porém, associar-se a um homem que ele próprio classificou como inapto para liderar Israel teria um custo político elevado.

Amplamente vista como um referendo sobre o governo ultradireitista de Netanyahu e sob um clima de polarização intensa, a eleição de terça-feira, 27, teve a mais alta taxa de comparecimento às urnas em pelo menos 45 anos. Foi a primeira votação desde que os ataques terroristas do Hamas, em 7 de outubro de 2023, deram início a três anos de guerra na Faixa de Gaza.

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A contagem final ainda pode levar dias, e a expectativa é de que as tratativas para formar coalizões, de forma que um dos blocos consiga maioria para governar, levem semanas. Caso essas negociações fracassem, o país pode ter um segundo turno eleitoral — cenário que já ocorreu anteriormente (entre 2019 e 2022, houve cinco eleições).

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Benjamin Netanyahu
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