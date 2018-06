Sem espaço para abrigá-los, EUA suspendem punição a imigrantes ilegais

Os pais que cruzarem ilegalmente a fronteira do México para os Estados Unidos com os filhos não serão processados por ora porque o governo está ficando sem espaço para abrigá-los, disse uma autoridade do governo norte-americano na segunda-feira (25).

A administração do presidente Donald Trump prometeu processar todos os adultos que atravessarem a fronteira ilegalmente e inicialmente os separava de seus filhos no âmbito da política de “tolerância zero”. Mas essa política foi alvo de críticas em todo o mundo, por isso agora Washington está tentando manter as famílias detidas juntas enquanto os pais aguardam julgamento.

A medida criou problemas logísticos para abrigar estas famílias e agora a Agência de Alfândega e Proteção da Fronteira (CBP) não está mais encaminhando novos casos aos tribunais, disseram funcionários da agência.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que o governo não está descartando sua política de toerância zero para a imigração ilegal, mas que precisa de uma “solução temporária” até pode alojar famílias imigrantes. “Isto só durará pouco tempo, porque ficaremos sem espaço, ficaremos sem recursos para manter as pessoas juntas. E estamos pedindo ao Congresso que forneça estes recursos e faça seu trabalho”, disse Sarah a repórteres.

Uma fonte do CBP disse que a agência espera retomar em breve o encaminhamento de casos para processo. Adultos sem crianças que forem flagrados cruzando a divisa ilegalmente continuarão sendo processados normalmente.

Neste mês Trump enfrentou uma condenação global, que incluiu até críticas de alguns colegas republicanos, por causa da prática de separar crianças de seus pais. As crítica se intensificaram depois que imagens das crianças dormindo em jaulas e um áudio em que era possível ouvi-las chorando e implorando pelos pais foram divulgados na imprensa.

Trump anulou formalmente a política de separações familiares na quarta-feira (20), mas o governo ainda tem que reunir mais de 2.000 crianças com seus pais e não está claro como abrigará milhares de famílias enquanto os pais são processados.

Os militares dos Estados Unidos foram instruídos a se prepararem para acolher até 20.000 crianças imigrantes desacompanhadas em suas bases.

Embora os republicanos controlem as duas câmaras do Congresso, desentendimentos entre moderados e conservadores quanto às questões imigratórias abalaram as perspectivas de uma solução legislativa rápida para a crise na fronteira.

Ainda na noite de segunda-feira, um grupo de senadores republicanos e democratas tentou chegar a um acordo sobre uma legislação que crie protocolo para o tratamento de famílias imigrantes enquanto seus pedidos de asilo ou outras proteções da deportação são analisados.

(Com Reuters)