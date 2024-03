Sem convite da Casa Branca, Orbán visita EUA para encontro com Trump

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, aterrissará nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 7, mas sem convite da Casa Branca. Aliado da Rússia e da China, o líder de uma das democracias “iliberais” da Europa vai participar de um painel com o líder da Heritage Foundation, um think tank conservador, em Washington. Por lá, não participará de nenhuma reunião com representantes do governo de Joe Biden, mas, nesta sexta-feira, viajará à Flórida, onde se encontrará com o ex-presidente Donald Trump.

Em fevereiro, Orbán confessou que espera que “Biden vá embora e que Trump regresse e tenha mãos livres para fazer a paz [na Ucrânia]” — declaração que não gera espanto, devido às suas críticas ao democrata e ao endosso inflexível à candidatura do republicano, mesmo com uma série de enroscos judiciais. Acredita-se que a reunião desta sexta-feira tratará sobre pontos de interesse do Kremlin, incluindo Kiev no pacote de temáticas.

Em defesa da Rússia

Para convencer o candidato americano, o premiê húngaro não enfrentará resistência. Ainda no último mês, Trump “encorajou” o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a invadir países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que não cumprissem as obrigações financeiras com a principal aliança militar ocidental. A troca de incentivos parece ser mútua. Em setembro do ano passado, o líder russo afirmou que Trump é alvo de “perseguição política”, de forma a mostrar a “podridão do sistema político americano, que não pode fingir que ensina democracia aos outros”.

Em meio à deterioração das relações Biden-Orbán, a equipe húngara investiu maciçamente no cultivo de relações com parte dos conservadores americanos, tendo contratado consultores para ajudar a melhorar a sua imagem nos últimos anos. O negócio parece ter valido a pena. No ano passado, o primeiro-ministro recebeu americanos no seu gabinete, que viajaram para a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) no país.

Orbán, há dez anos definido pelo falecido republicano John McCain como “um ditador neofascista”, também mantém laços com o Kremlin, acusando a Otan e a União Europeia (UE) de incentivarem a guerra na Ucrânia. Ele aposta, então, que a mudança de comando nos EUA seja um caminho para a aproximação das relações diplomáticas entre Washington e Bruxelas.

“No final do ano, o cenário político global parecerá muito diferente do que era no início deste ano e, com a ajuda de Deus, a margem de manobra da Hungria não será reduzida, mas será expandida a tal ponto que não vemos há muito tempo”, discursou Orbán, em janeiro. “Não podemos interferir nas eleições de outros países, mas gostaríamos muito de ver o presidente Donald Trump regressar à Casa Branca e fazer a paz aqui na metade oriental da Europa.”