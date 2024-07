Seis pessoas são encontradas mortas em hotel de luxo em Bangkok

Seis pessoas foram encontrados mortos nesta terça-feira, 16, em um quarto de hotel de luxo no centro de Bangkok, capital da Tailândia. A polícia local comunicou que as vítimas provavelmente sofreram envenenamento por cianeto, e a investigação está centrada em uma disputa por dívida.

Os corpos foram encontrados por funcionários do hotel cinco estrelas Grand Hyatt Erawan. Todas entraram na suíte mais de 24 horas depois do horário previsto para o check-out dos hóspedes. As vítimas foram identificadas como três homens e três mulheres vietnamitas, sendo que dois também possuíam cidadania americana.

No quarto do hotel, havia copos usados ​​com vestígios de um pó branco e uma mesa repleta de comida intocada. O chefe do Departamento Forense da Polícia, Trairong Phiewphan, afirmou que cianeto “foi encontrado no líquido dentro do bule e em todas as seis xícaras de café”, e que pelo menos uma das amostras de sangue coletadas das vítimas continha vestígios do produto químico altamente tóxico.

Os hóspedes reservaram vários quartos no hotel sob sete nomes. Inicialmente, a polícia estava em busca da sétima pessoa, mas a dúvida das autoridades agora é se os seis hóspedes foram assassinados, ou se o caso se trata de um suicídio coletivo.

O chefe de polícia de Bangkok, Thiti Sangsawang, disse que não havia sinais de luta no local e que as mortes pareciam ter ocorrido cerca de 24 horas antes da chegada da polícia na terça-feira à noite.

Dívidas de investimento

O vice-comissário da Polícia Metropolitana, Noppasin Poonsawat, afirmou que o incidente provavelmente estava ligado a um “assunto pessoal” e não relacionado ao crime organizado. Segundo ele, os parentes dos mortos indicaram que eles estavam envolvidos em uma disputa por dívida.

“Um dos parentes disse que um dos falecidos era um consultor de investimentos e todos (os mortos) investiram, mas o negócio não estava indo como o esperado. Eles marcaram um encontro para discutir o assunto na Tailândia”, disse Poonsawat.

O vice-comissário também afirmou a repórteres que a polícia estuda a possibilidade de um dos seis mortos ter envenenado os outros cinco.