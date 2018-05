Segunda caixa-preta do voo que caiu em Havana é encontrada

zoom_out_map 1 /12 Equipes de emergência trabalham no local da queda de um avião da empresa Cubana de Aviacion que caiu após decolar do Aeroporto Internacional Jose Marti, em Havana - 18/05/2018 (Yamil Lage/AFP)

A segunda caixa-preta do voo da Cubana de Aviación, que caiu na última sexta-feira (18), em Havana, capital de Cuba, foi encontrada pelas autoridades locais nesta quinta-feira (24).

Esta é a caixa-preta que registra os parâmetros técnicos do voo, explicou à emissora oficial cubana o presidente do Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, Armando Daniel López.

A primeira caixa-preta – que grava os sons da cabine do avião – foi recuperada horas depois do acidente, que ocorreu pouco depois de o avião ter decolado do aeroporto de Havana, matando 111 pessoas.

Pelo menos 50 vítimas do acidente já foram identificadas, segundo o governo cubano. Entre os mortos estão os seis membros da tripulação mexicana do Boeing 737-200, um casal de argentinos, uma turista mexicana e dois homens do Saara Ocidental.

A aeronave, fabricada em 1979, era usada pela estatal Cubana de Aviación e pertencia à empresa mexicana Damojh (Global Air). As autoridades aeronáuticas mexicanas suspenderam temporariamente as operações da companhia para revisar as medidas de segurança de suas naves.

Enquanto isso, duas cubanas continuam lutando pela vida em um hospital de Havana. Segundo os médicos, estão em “estado crítico extremo, com alto risco de complicações”.

(Com EFE)