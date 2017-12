Sebastián Piñera é eleito presidente do Chile

O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera foi escolhido novamente para o cargo nas eleições de 2017. As informações são do último boletim parcial divulgado pelo serviço eleitoral chileno, que aponta 54,53% dos votos válidos a Piñera, com 91,72% do total já apurado. Ele vai suceder a atual presidente, Michelle Bachelet, em 2018.

O milionário chileno, que comandou o país até 2014, disputava o pleito com Alejandro Guillier, candidato indicado pelo atual governo. O segundo turno das eleições presidenciais do país foi disputado neste domingo. Guillier reconheceu a derrota e parabenizou o adversário pela conquista durante discurso a correligionários. Michelle também felicitou o candidato vencedor, por meio de um telefonema.

Sebastián Piñera, candidato de centro direita, era o favorito na disputa do segundo turno. Ele conquistou votos com um discurso contrário às reformas educacional e tributária promovidas pela atual presidente e com a promessa de retomar o crescimento do PIB, que neste ano ficará abaixo de 2%

Dos 14,3 milhões de convocados a votar este ano, cerca de 6,3 milhões compareceram às urnas, segundo o balanço parcial do serviço eleitoral chileno. Desde 2013, o voto deixou de ser obrigatório no país.