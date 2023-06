Satélites detectam incrementos em base do grupo Wagner em Belarus

A empresa Planet Labs compartilhou nesta quinta-feira, 29, imagens de satélite que parecem mostrar uma rápida construção de uma base militar a sudeste da capital de Belarus, Minsk, onde o grupo Wagner teria se instalado. A empresa mercenária russa por trás do motim abortado contra Moscou foi para o país vizinho nesta semana, em exílio.

A mídia russa informou que o grupo Wagner, cujo líder Yevgeny Prigozhin chegou a Belarus na terça-feira 27, estabeleceria uma nova base em uma instalação militar vazia perto da cidade de Asipovichi, a cerca de 90 quilômetros de Minsk.

New satellite images of the construction of a camp near Asipovichy: @nytimes published new satellite images by Planet Labs of the territory of the former military unit No. 61732 in Tsel village (Asipovichy district, Mahiliou region) dated 27.06.@nytimes @ckoettl 1/4 pic.twitter.com/ZJ0Q1rhyBs

— Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) June 29, 2023