Saco com 54 mãos humanas é encontrado na Sibéria

Um saco contendo 27 pares de mãos humanas foi encontrado na ilha de Amur, perto da cidade de Khabarovsk, na Sibéria.

Segundo o jornal Siberian Times, a polícia foi acionada depois que um morador da região encontrou uma das mãos afundada na neve. Os oficiais depois encontraram o saco com as outras.

A região onde a sinistra descoberta foi feita fica a 30 quilômetros da fronteira com a China e é um local popular para a prática da pesca.

Imagens feitas pelo polícia perto do local onde o saco foi achado mostram 27 pares de mãos, lado a lado, na neve.

Os investigadores ainda não sabem a quem pertenciam as mãos ou o que levou alguém a descartá-las. Bandagens e plásticos para cobrir sapatos, usados em hospitais, foram encontrados junto às mãos.

Logo que a notícia foi publicada, muitos internautas nas redes sociais começaram a especular de onde teriam vindo as partes humanas. Teriam sido cortadas durante um ritual sinistro? Ou foram fruto de assassinatos de um serial killer?

Muitos russos também levantaram a possibilidade de que as mãos teriam sido descartadas por mafiosos chineses ou sido levadas até a Sibéria por um rio que cruza a fronteira com a China. Segundo o comitê da polícia local que investiga o caso, entretanto, as mãos provavelmente não estão relacionadas com nenhum tipo de atividade criminosa: a principal hipótese dos investigadores é que um laboratório forense tenha descartado as partes humanas de forma ilegal na região.