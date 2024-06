Rússia promete retaliação aos EUA após ataque à Crimeia com arma americana

A Rússia culpou nesta segunda-feira, 24, os Estados Unidos por um ataque ucraniano contra a Crimeia que usou mísseis de longo alcance fornecidos pelo governo americano. Os disparos com os dispositivos ATACMS matou cinco pessoas, sendo duas crianças, e feriu 151, segundo autoridades russas. Moscou já alertou formalmente a embaixada americana de que uma retaliação pode ocorrer.

“Vocês deveriam perguntar aos meus colegas na Europa, e acima de tudo em Washington, aos secretários de imprensa, por que seus governos estão matando crianças russas. Basta fazer-lhes esta pergunta”, disparou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. “É claro que o envolvimento dos Estados Unidos nos combates, que resultou na morte de russos pacíficos, não pode deixar de ter consequências”, acrescentou.

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, os ataques foram coordenados por especialistas americanos que utilizaram informações de satélites espiões para lançar os mísseis. O governo russo convocou a embaixadora dos Estados Unidos, Lynne Tracy, ao Ministério das Relações Exteriores para uma reprimenda, acusando Washington de travar “uma guerra híbrida contra a Rússia” e de se tornar, na prática, “parte no conflito”.

Desde que o Ocidente começou a enviar armamentos e equipamentos militares à Ucrânia, a Rússia mandou vários sinais de que vê a medida como uma escalada do conflito. O presidente russo, Vladimir Putin, já alertou diversas vezes para o risco de uma guerra mais ampla envolvendo as maiores potências nucleares do globo. Recentemente, o chefe do Kremlin convocou exercícios militares envolvendo armas nucleares táticas, e também viajou à Coreia do Norte para selar um pacto de defesa mútua.

O líder americano, Joe Biden, descartou repetidamente o envio de soldados dos Estados Unidos para lutar na Ucrânia. Além disso, já afirmou que um confronto direto entre a Rússia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) significaria uma Terceira Guerra Mundial.

Ataques à Crimeia

A Ucrânia atacou a Península da Crimeia neste domingo 23 com cinco mísseis americanos. Segundo o Ministério da Defesa russo, quatro dos cinco mísseis eram do tipo Sistema de Mísseis Táticos do Exército (ATACAMS) foram abatidos pelo sistema de defesa área no local. O quinto projétil explodiu no ar.

As autoridades russas afirmaram que os fragmentos dos mísseis caíram no início da tarde perto de uma praia no norte de Sebastopol.