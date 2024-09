Rússia diz que apoio da UE à Ucrânia criou condições de ‘guerra mundial nuclear’

O presidente da Câmara dos Deputados da Rússia, Viacheslav Volodin, alertou na quinta-feira 19 que há enorme risco de uma “guerra mundial com armas nucleares” caso nações ocidentais autorizem a Ucrânia a usar armas doadas para atacar o território russo.

Volodin acusou o Parlamento Europeu de criar condições favoráveis para que um conflito em grande escala aconteça ao pedir que os países da União Europeia suspendam as restrições ao uso de mísseis de longo alcance, fornecidos a Kiev pelos membros do bloco, contra alvos em solo russo.

“O que esses apelos levam é a uma guerra mundial com armas nucleares”, escreveu ele em seu canal no aplicativo de mensagens Telegram.

Aliado de Vladimir Putin, o político afirmou que a Rússia responderá com armas “muito mais poderosas” caso essa medida seja adotada, destacando que “ninguém deve ter ilusões” sobre as consequências do fim das restrições.

Apoio do Parlamento Europeu

A declaração veio após o Parlamento Europeu aprovar uma resolução que solicita aos Estados-membros do bloco o fim imediato das restrições sobre o uso de armas ocidentais fornecidas à Ucrânia, que impedem o país de exercer “plenamente seu direito à autodefesa”.

A proposta, que recebeu 425 votos a favor, 131 contra e 63 abstenções, também pede que o bloco europeu amplie o financiamento destinado à Ucrânia, intensifique a ajuda humanitária no país e adote medidas efetivas para proteger o espaço aéreo nas regiões de fronteira com nações da União Europeia, como a Polônia.

Volodin alegou que os eurodeputados não haviam consultado suas populações antes de apoiar a medida, acrescentando que o Parlamento Europeu deveria “se autodissolver” após a decisão. “Antes de tomar uma decisão como essa, eles deveriam ter lembrado as lições da Segunda Guerra Mundial.”

Em tom de ameaça, o político russo lembrou que “o tempo de voo de um míssil (intercontinental) Sarmat para Estrasburgo é de 3 minutos e 20 segundos”.

Ameaças constantes

O alerta segue a linha das recentes ameaças do presidente russo, Vladimir Putin, que já afirmou que permitir ataques ao território russo com mísseis de longo alcance doados pelos EUA e Europa significaria o início de um conflito global.

No mês passado, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou aos Estados Unidos que uma possível Terceira Guerra Mundial não se limitaria à Europa caso o Ocidente flexibilize as restrições sobre o uso de armas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, por sua vez, reforçou no início do mês o apelo para que seus aliados ocidentais permitam que seu país ataque a Rússia com armas doadas, acrescentando que estava “mais otimista” em relação às perspectivas de obter essa autorização.