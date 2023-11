Rússia coloca míssil com capacidade nuclear em silo de lançamento

O canal de televisão do Ministério da Defesa da Rússia transmitiu nesta quinta-feira, 16, o carregamento de um míssil balístico intercontinental equipado com um veículo hipersônico com capacidade nuclear em um silo de lançamento no sul do país. O armamento foi anunciado pelo presidente Vladimir Putin em 2018, dizendo que era uma resposta ao desenvolvimento dos Estados Unidos de uma nova geração de armas.

Os mísseis são equipados com a tecnologia “Avangard”, que se separa do foguete e são capazes de manobrar bruscamente fora da trajetória do foguete em velocidades de até 27 vezes a velocidade do som.

🔴 WORLD || 🇷🇺 Russia deployed her Avangard hypersonic intercontinental ballistic missiles at the Yasnensky silo base near Orenburg.

The Avangard carries multiple hypersonic glide vehicle warheads of 2 Mt each.

A Rússia já havia instalado seu primeiro míssil equipado com a tecnologia Avangard em 2019 nas mesmas instalações de Orenburg.

As maiores potências nucleares globais, Rússia e EUA, já lamentaram a desintegração constante dos tratados de controle de armas que procuravam abrandar a corrida armamentista da Guerra Fria e reduzir o risco de uma guerra nuclear. Porém, ambos os país, juntamente com a China, estão desenvolvendo uma série de novos sistemas de armas, incluindo sistemas hipersônicos.

Washington considera Pequim o seu maior concorrente e Moscou a a sua maior ameaça de Estado-nação. O presidente americano, Joe Biden, já argumentou que este século será definido por uma disputa existencial entre democracias e autocracias.

