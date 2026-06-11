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Ringue de luta do UFC é construído no jardim da Casa Branca

Estrutura faz parte da comemoração do 80º aniversário de Donald Trump

Por Gabriel Bussolotti Silveira 11 jun 2026, 18h35
Ringue de UFC na Casa Branca
Ringue de UFC na Casa Branca (SAUL LOEB/AFP)
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Ringue de luta do UFC é construído no jardim da Casa Branca Priorize VEJA no Google

A imprensa teve acesso, nesta quinta-feira, 11, ao ringue de luta construído no jardim da Casa Branca. A estrutura conhecida como “The Claw” receberá lutas de UFC e o evento fará parte do 80º aniversário do presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

A arena possui 28 metros de altura – superando o tamanho da própria Casa Branca – e tem capacidade para 4.500 convidados. No centro do “octógono”, a empresa de cerveja Bud Light e o mercado de previsão Polymarket estampam suas marcas. Atrás da estrutura, telões foram instalados para que até 125.000 pessoas pudessem assistir às lutas gratuitamente. A obra custou 60 milhões de dólares, aproximadamente 307 milhões de reais, e demorou semanas para ser finalizada.

O evento ocorrerá no próximo domingo, 14, no histórico Jardim Sul da residência presidencial. A luta principal da noite será entre Ilia Topuria e Justin Gaethje, mas, ao todo, 14 lutadores entrarão no ringue diante de Trump. Entre aqueles que participarão dos confrontos, existem três representantes do Brasil: Alex Poatan, Diego Lopes e Maurício Ruffy. Para além do aniversário do presidente norte-americano, o evento tem como objetivo dar início às celebrações do 250º aniversário da independência dos Estados Unidos.

Trump, em suas redes sociais, comparou o ringue à Torre Eiffel e cogitou deixar a estrutura, assim como o monumento francês, permanente. Confira sua declaração na íntegra:

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@realdonaldtrump

MAYBE WE’LL NEVER EVER TAKE IT DOWN

♬ original sound – President Donald J Trump

A antiga relação de Trump com o UFC

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O atual Presidente dos Estados Unidos possui uma longa relação com o UFC. Trump defendeu a modalidade de esporte desde os primórdios, até mesmo quando ela era proibida em alguns estados norte-americanos. Em seus hotéis e cassinos, o empresário sempre promoveu lutas e eventos relacionados, consolidando a proximidade com o estilo de luta mundialmente conhecido. Além disso, Dana White, presidente do UFC, apoiou efusivamente o republicano nas eleições de 2024 e Trump é defendido recorrentemente por diversos atletas de grande relevância da companhia.

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