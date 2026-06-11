Ringue de luta do UFC é construído no jardim da Casa Branca

A imprensa teve acesso, nesta quinta-feira, 11, ao ringue de luta construído no jardim da Casa Branca. A estrutura conhecida como “The Claw” receberá lutas de UFC e o evento fará parte do 80º aniversário do presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

A arena possui 28 metros de altura – superando o tamanho da própria Casa Branca – e tem capacidade para 4.500 convidados. No centro do “octógono”, a empresa de cerveja Bud Light e o mercado de previsão Polymarket estampam suas marcas. Atrás da estrutura, telões foram instalados para que até 125.000 pessoas pudessem assistir às lutas gratuitamente. A obra custou 60 milhões de dólares, aproximadamente 307 milhões de reais, e demorou semanas para ser finalizada.

O evento ocorrerá no próximo domingo, 14, no histórico Jardim Sul da residência presidencial. A luta principal da noite será entre Ilia Topuria e Justin Gaethje, mas, ao todo, 14 lutadores entrarão no ringue diante de Trump. Entre aqueles que participarão dos confrontos, existem três representantes do Brasil: Alex Poatan, Diego Lopes e Maurício Ruffy. Para além do aniversário do presidente norte-americano, o evento tem como objetivo dar início às celebrações do 250º aniversário da independência dos Estados Unidos.

Trump, em suas redes sociais, comparou o ringue à Torre Eiffel e cogitou deixar a estrutura, assim como o monumento francês, permanente. Confira sua declaração na íntegra:

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A antiga relação de Trump com o UFC

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O atual Presidente dos Estados Unidos possui uma longa relação com o UFC. Trump defendeu a modalidade de esporte desde os primórdios, até mesmo quando ela era proibida em alguns estados norte-americanos. Em seus hotéis e cassinos, o empresário sempre promoveu lutas e eventos relacionados, consolidando a proximidade com o estilo de luta mundialmente conhecido. Além disso, Dana White, presidente do UFC, apoiou efusivamente o republicano nas eleições de 2024 e Trump é defendido recorrentemente por diversos atletas de grande relevância da companhia.