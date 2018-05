Reino Unido lança moeda com rosto de Harry e Meghan Markle

A Casa de Moeda do Reino Unido, Royal Mint, lançou nesta terça-feira (1º) uma nova moeda na qual presta homenagem ao príncipe Harry e sua noiva, Meghan Markle, por ocasião do casamento marcado para 19 de maio.

Na moeda é possível ver um olhando o outro “amorosamente nos olhos”, informou a Casa da Moeda. O órgão já havia gravado o rosto do príncipe Harry, de 33 anos, em uma moeda em 2005, para celebrar seu 21° aniversário.

A Casa da Moeda Britânica explicou que, após conhecer o compromisso do casal, anunciado em novembro de 2017, organizou uma sessão de fotos com eles para realizar as peças.

“A sessão foi relaxada e informal, o que é possível ver nos retratos do casal”, relatou um representante da Casa, que considerou ter o resultado “mostrado a familiaridade e cumplicidade” que existe entre eles.

A conselheira delegada da Royal Mint, Anne Jessopp, declarou que para a companhia foi “uma honra” trabalhar “estreitamente” com o filho mais novo do príncipe Charles e de Diana e com Meghan, protagonista da série americana Suits, para criar a “autêntica moeda real que celebra o casamento”.

A moeda, projetada por Jody Clark – criador da atual efígie da rainha Elizabeth II, de 2015 – conta com quatro versões em diferentes materiais. Os preços oscilam de 13 libras (62 reais) a 1.980 libras (9.460 reais).

Harry e Meghan se casam em menos de três semanas, após 16 meses de relação, na capela de Saint George, no Castelo de Windsor. Espera-se que o evento conte com mais de 2.500 convidados.

(Com EFE)