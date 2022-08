Reino Unido e França precisam saber se são amigos ou inimigos, diz Macron

França e Reino Unido já têm um histórico de brigas. Na arte, na arquitetura, no futebol, além de um histórico complexo de conquistas, guerras e alianças em vários pontos da história. E a candidata a primeira-ministra britânica, Liz Truss, disse na quinta-feira 25 que “o júri ainda está decidindo” se o presidente francês, Emmanuel Macron, era “amigo ou inimigo”. O comentário não caiu bem.

Nesta sexta-feira, Macron sugeriu que a França e o Reino Unido podem estar caminhando para “sérios problemas”. Durante uma visita oficial à Argélia, ele afirmou que “não era bom perder muito o rumo” e que se lhe fizessem a mesma pergunta, ele “não hesitaria por um segundo. A França é amiga do povo britânico”.

Se as duas nações “não souberem dizer se são amigas ou inimigas – e esse não é um termo neutro – então estamos caminhando para sérios problemas”, disse o presidente francês.

A britânica Truss disse que, como primeira-ministra, julgaria Macron por “ações, não palavras”. Mas Macron declarou que o Reino Unido continua sendo “uma nação amigável” e um forte aliado “independentemente de seus líderes, e às vezes apesar de seus líderes e de quaisquer pequenos erros que possam cometer em um discurso de palanque”.

Ex-diplomatas de alto escalão e um ex-ministro francês condenaram os comentários de Truss, dizendo que era irresponsável alguém que nem se tornou primeiro-ministro ainda depreciar um aliado importante, e o comentário prejudicaria as relações entre o Canal da Mancha.

Peter Ricketts, ex-embaixador britânico em Paris, disse que os comentários de Truss foram impensados.

“A França é nosso aliado mais próximo de defesa e segurança. Temos um compromisso de 50 anos de testar nossas ogivas nucleares na França. Como o ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, como sua provável futura primeira-ministra, insultar o presidente da França, fazer uma piada, se entregar a pontos tolos por risadas baratas, é simplesmente irresponsável”, afirmou.

As tensões que se acumularam ao longo de cinco anos de negociações mal-humoradas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia foram exacerbadas por uma série de disputas no Canal, incluindo travessias de imigrantes em pequenos barcos, licenças de pesca e o protocolo da Irlanda do Norte.

Analistas dizem que Paris não confia mais em Londres para manter sua palavra, enquanto Londres acredita que Paris está interessada apenas em puni-la pelo Brexit. As esperanças de que as relações possam melhorar após a saída de Boris Johnson não parecem ser cumpridas tão cedo.