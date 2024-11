Parlamento britânico apoia legalização da eutanásia em caso de doenças terminais

O parlamento do Reino Unido deu apoio inicial nesta sexta-feira, 29, a uma nova lei que pode legalizar a morte assistida, ou eutanásia, para pacientes com doenças terminais. A proposta, que desencadeou um debate nacional sobre dignidade na morte e cuidados paliativos, ganhou 330 votos a favor e 225 contra.

Nesta sessão, o voto foi livre – quando os políticos estão autorizados a se manifestar de acordo com sua consciência, e não precisam seguir o combinado do partido.

Com o projeto de lei “Adultos com Doenças Terminais (Fim da Vida)”, os britânicos podem seguir os passos de países como Austrália, Canadá e alguns estados dos Estados Unidos, com uma de suas maiores reformas sociais em gerações.

+ Irlanda pode se juntar ao rol crescente de países que permitem eutanásia

O que propõe a lei

A proposta daria aos adultos com doenças terminais, ainda em pleno uso de suas faculdades mentais, que tenham seis meses ou menos de vida segundo avaliações médicas, o direito de escolher morrer com assistência médica. Defensores do projeto de lei argumentam que se trata de encurtar o período de sofrimento de pacientes nessas condições, além de outorgar-lhes mais controle sobre suas próprias vidas.

Com o texto aprovado, ele agora enfrentará novas votações em 2025, podendo sofrer alterações ao passar na câmara baixa, a Casa dos Comuns, e na câmara alta, a Casa dos Lordes, antes de ser implementado.

Continua após a publicidade

“Vamos deixar claro, não estamos falando sobre uma escolha entre a vida ou a morte. Estamos falando sobre dar aos pacientes terminais uma escolha de como morrer”, disse a relatora da proposta, a deputada Kim Leadbeater, do Partido Trabalhista, ao parlamento.

+ Morte assistida de Antonio Cicero reacende o debate em torno do tema

Críticos, por sua vez, acreditam que o projeto abre brecha para pessoas vulneráveis ​​e doentes serem pressionadas a morrer, por medo de serem um fardo para suas famílias e a sociedade.

Alguns legisladores argumentam que a proposta atual carece de detalhes e precisa ser sustentada por mais pesquisas para estudar as implicações legais e financeiras de uma mudança na lei. Para eles, as salvaguardas introduzidas em torno da eutanásia foram posteriormente afrouxadas no Canadá, onde a legalização, inicialmente restrita a pacientes terminais, foi expandida para aqueles com condições incuráveis.

Continua após a publicidade

Debate nacional

A proposta provocou um verdadeiro debate nacional no Reino Unido. Ex-primeiros-ministros, líderes religiosos, médicos, juízes, pessoas com deficiências e ministros do governo do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, emitiram opiniões sobre o assunto. No passado, Starmer já havia declarado apoio à eutanásia, e votou positivamente nesta sexta-feira. Seu Partido Trabalhista, que tem uma grande maioria no parlamento, estava dividido sobre o assunto.

Do lado de fora da casa legislativa, tanto apoiadores e quanto oponentes da legalização da eutanásia se reuniram para manifestações. As cenas refletem a divisão profunda que o tema provoca, quase uma década após a última tentativa de mudar a lei – que, por óbvio, foi rejeitada.

+ Suíça prende 4 pessoas após mulher realizar eutanásia com ‘cápsula de suicídio’

Algumas faixas diziam “não transforme médicos em assassinos”, enquanto outras atestavam: “Meu último desejo é que minha família não me veja sofrer. E eu não terei que fazer isso”. Pesquisas sugerem que a maioria dos britânicos apoia a legalização da morte assistida.