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Reconstrução paraguaia

Em sucessivas reuniões com ministros, parlamentares e juízes da Suprema Corte, Pedro Alliana tenta criar algum caminho de paz

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 06h00 | Atualizado em 13 nov 2026, 08h31
Seis homens de terno e gravata em um evento formal. Dois homens de costas para a câmera, um deles com a mão direita levantada. Quatro homens de frente, com expressões sérias, em frente a uma pintura histórica.
 (Daniel Duarte/AFP)
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Economista formado na prestigiada Columbia, com sólida trajetória no FMI e bem-sucedida carreira no mercado financeiro, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, era uma figura de ponta da direita sul-americana, vendendo ao mundo um país moderno. A imagem desmoronou em menos de uma semana, ao se revelar uma perniciosa fusão de negócios públicos e privados no palácio presidencial. Removido do cargo, ele foi preso na sexta-feira 6. O escândalo começou com o colapso do Ueno Bank, instituição da qual o ex-presidente foi acionista até 2025 e que acumulava quase 3 milhões de clientes (60% dos paraguaios adultos) e 850 milhões de dólares em recursos públicos. As suspeitas iniciais de corrupção e favorecimento à fintech expuseram uma rede de relações promíscuas entre banqueiros, reguladores e integrantes do governo. A queda abala a imagem do país que se promovia como uma Dubai sul-americana: com impostos baixos e livre entrada e saída de capital, o Paraguai atraiu investidores e brasileiros em massa (quase metade dos 50 000 estrangeiros que solicitaram residência em 2025). A crise incomoda Donald Trump, de quem Peña era aliado, com participação entusiasmada no Escudo das Américas e abertura da nação a forças americanas. Exposta a face menos reluzente do milagre paraguaio, o vice, Pedro Alliana (no centro), assumiu a Presidência para tentar organizar o caos e acalmar a população. Em sucessivas reuniões com ministros, parlamentares e juízes da Suprema Corte, ele tenta reconstruir algum caminho de paz.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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