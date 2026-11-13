Reconstrução paraguaia

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O presidente do Paraguai, Santiago Peña, antes um expoente da direita e da modernização, foi preso após um escândalo de corrupção envolvendo o Ueno Bank. A fusão de negócios públicos e privados desmoronou a imagem do país como a “Dubai sul-americana”, abalando investidores e aliados como Donald Trump. O vice, Pedro Alliana, assumiu para tentar organizar o caos e acalmar a população.

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Economista formado na prestigiada Columbia, com sólida trajetória no FMI e bem-sucedida carreira no mercado financeiro, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, era uma figura de ponta da direita sul-americana, vendendo ao mundo um país moderno. A imagem desmoronou em menos de uma semana, ao se revelar uma perniciosa fusão de negócios públicos e privados no palácio presidencial. Removido do cargo, ele foi preso na sexta-feira 6. O escândalo começou com o colapso do Ueno Bank, instituição da qual o ex-presidente foi acionista até 2025 e que acumulava quase 3 milhões de clientes (60% dos paraguaios adultos) e 850 milhões de dólares em recursos públicos. As suspeitas iniciais de corrupção e favorecimento à fintech expuseram uma rede de relações promíscuas entre banqueiros, reguladores e integrantes do governo. A queda abala a imagem do país que se promovia como uma Dubai sul-americana: com impostos baixos e livre entrada e saída de capital, o Paraguai atraiu investidores e brasileiros em massa (quase metade dos 50 000 estrangeiros que solicitaram residência em 2025). A crise incomoda Donald Trump, de quem Peña era aliado, com participação entusiasmada no Escudo das Américas e abertura da nação a forças americanas. Exposta a face menos reluzente do milagre paraguaio, o vice, Pedro Alliana (no centro), assumiu a Presidência para tentar organizar o caos e acalmar a população. Em sucessivas reuniões com ministros, parlamentares e juízes da Suprema Corte, ele tenta reconstruir algum caminho de paz.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021