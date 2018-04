Rainha Elizabeth II celebra seus 92 anos

A rainha Elizabeth II celebrou seus 92 anos neste sábado com as tradicionais salvas de canhão em sua homenagem. Como é tradicional, o aniversário de Sua Majestade foi saudado com 41 tiros de canhão no Hyde Park e 62 na Torre de Londres, enquanto uma banda militar tocou “Parabéns para Você” durante a mudança da guarda real no Palácio de Windsor.

Nascida em 21 de abril de 1926, e rainha desde 1952, a decana dos monarcas costuma festejar seu aniversário duas vezes: em particular, no dia de seu nascimento, e depois em uma cerimônia oficial no mês de junho, no verão europeu, para escapar da caprichosa meteorologia britânica.

Desta vez, a rainha e sua família assistirão um concerto no Royal Albert Hall de Londres, batizado “Festa de aniversário da rainha”, com artistas procedentes dos 53 países da Commonwealth. A Comunidade Britânica agrupa as nações que foram colonizadas ou estiveram sob o controle do Reino Unido. A australiana Kylie, o canadense Shawn Mendes, o grupo sul-africano Ladysmith Black Mambazo e a estrela jamaicana do reggae Shaggy figuram entre os artistas que participam no show, além dos britânicos Tom Jones, Craig David e Sting, entre outros.

Membros da Companhia de Artilharia Honorável disparam salvas de tiros de canhão sobre o Rio Tâmisa para saudar o aniversário de 92 anos da Rainha Elizabeth Membros da Companhia de Artilharia Honorável disparam salvas de tiros de canhão sobre o Rio Tâmisa para saudar o aniversário de 92 anos da Rainha Elizabeth

Os dirigentes da Commonwealth anunciaram na sexta-feira que o príncipe Charles, filho da rainha Elizabeth II, a sucederá como chefe da organização, um simbólico e não hereditário. Elizabeth II está à frente da Commonwealth desde a morte de seu pai, o rei Jorge VI, em 1952.

A soberana reduziu nos últimos anos seus compromissos oficiais, e parece passar pouco a pouco essas obrigações ao príncipe Charles, de 69 anos.

O marido da rainha, o duque de Edimburgo, 96 anos, aposentou-se como consorte real em agosto de 2017, tendo participado em mais de 22.000 eventos públicos oficiais desde a coroação de sua esposa em 1952. Ele não se retirou completamente da vida pública e continua acompanhando a rainha, quando deseja, em algumas aparições públicas.