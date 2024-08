Quem é Tim Walz, escolhido como vice por Kamala para chapa democrata

O governador de Minnessota, Tim Walz, foi escolhido nesta terça-feira, 6, como companheiro de chapa da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, para as eleições que definirão o futuro da Casa Branca, em 5 de novembro. Após especulação da imprensa americana, Harris confirmou a seleção de Walz através de uma publicação no X, antigo Twitter, no qual afirmou que tinha “orgulho” em anunciar sua decisão.

“Como governador, treinador, professor e veterano, ele fez a diferença para famílias trabalhadoras como a dele. É ótimo tê-lo no time. Agora, vamos trabalhar”, anunciou a democrata, que enfrentará o ex-presidente Donald Trump no pleito.

Em resposta ao convite, Walz disse que concorrer ao lado de Harris era uma “honra para toda vida”, acrescentando, também no X: “Estou dentro. A vice-presidente Harris está nos mostrando a política do que é possível. Isso me lembra um pouco do primeiro dia de aula. Então, vamos fazer isso, pessoal!”

Quem é Tim Walz

Walz é um veterano militar e serviu à Guarda Nacional do Exército por 24 anos. Além disso, foi professor de ciências sociais e treinador para alunos do Ensino Médio em uma escola em Nebraska, onde Tim conheceu sua esposa, Gwen Whipple, que lecionava na mesma instituição. Em 2006, venceu sua primeira eleição para a Câmara dos Deputados dos EUA. Ele permaneceu no cargo por 12 anos.

Em 2018, foi eleito governador de Minnessota, sendo reeleito quatro anos mais tarde com facilidade. No estado, que tem histórico conservador, ele foi elogiado por conseguir aprovar medidas progressistas, como programas educacionais que cobririam mensalidades em universidades para estudantes de baixa renda, oferta de refeições gratuitas em escolas públicas e a legalização da maconha recreativa para adultos.

Criticado por republicanos, o político de 60 anos ironizou em entrevista à emissora americana CNN no mês passado: “Que monstro! As crianças estão comendo e tendo barrigas cheias para que possam ir estudar, e as mulheres estão tomando suas próprias decisões de saúde, e somos um dos cinco principais estados empresariais, e também estamos classificados entre os três primeiros em felicidade”.

Políticas

Entre as bandeiras de Walz está a defesa do direito ao aborto e o compromisso com o combate à mudança climática, tendo apoiado uma lei de transição energética para tornar Minnesota livre de carbono até 2040. Em relação à política externa, o governador apoiou Israel na guerra contra o grupo terrorista palestino Hamas, iniciada em 7 de outubro, e hasteou bandeiras a meio mastro em solidariedade a Tel Aviv após o ataque-surpresa de 7 de outubro que desencadeou o conflito.

Anteriormente, o democrata já era conhecido por visões pró-Israel. Em 2010, disse que o país era “o aliado mais verdadeiro e próximo (dos EUA) na região, com um compromisso com valores de liberdades pessoais, cercado por uma vizinhança bastante difícil”.

Em meio às críticas enfrentadas pelo presidente americano, Joe Biden, pela aliança com o governo israelense e o elevado número de mortes palestinas, Walz abrandou o discurso e disse em março que as pessoas estavam “frustradas” e que entendia como “um bom presságio” o engajamento da população americana “para pedir mudanças”.