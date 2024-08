EUA: Kamala escolhe governador Tim Walz como colega de chapa, diz emissora

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, escolheu o governador de Minnesota, Tim Walz, como companheiro de chapa nesta terça-feira, 6, de acordo com a emissora americana CNN. As opções haviam sido reduzidas a ele e a Josh Shapiro, o governador da Pensilvânia. Ambos estados são considerados decisivos para as eleições de 5 de novembro.

Ex-professor, Walz está em seu segundo mandato como governador de Minnesota e preside a Associação de Governadores Democratas. Anteriormente, ele serviu no Congresso por 12 anos, representando um distrito rural de tendência conservadora que, tanto antes quanto depois de seu mandato, era um reduto republicano.

A esperança é que, enquanto a campanha republicana a ataca como “perigosamente liberal”, Kamala possa contar com Walz para apresentar um rosto mais moderado da chapa democrata.

O poder das redes

Na semana passada, talvez já na sanha de conquistar a candidatura de vice-presidente, ele já vinha desferindo um punhado de golpes memoráveis ​​contra o Partido Republicano. Uma de suas contribuições mais notáveis foi rotular os membros da legenda, especialmente a chapa do ex-presidente americano Donald Trump e do senador de Ohio J.D. Vance, com a palavra “creepy” (algo como “estranhos”, “arrepiantes”, ou “repugnantes”).

A definição viralizou, tanto em redes como TikTok quanto nas altas cúpulas do Partido Democrata. Não intencionalmente, Walz acabou criando um meme central para a campanha democrata pós-Biden. De acordo com fontes ouvidas pela TV americana, um dos atrativos do candidato para Kamala foi justamente sua postura “despreocupada e descontraída”.

Continua após a publicidade

Escolha duvidosa

Não está claro, no entanto, se Walz será de alguma ajuda para Harris nos principais swing states – aqueles que ora votam nos democratas, ora nos republicanos, e por isso capazes de decidir eleições – como Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin. Pesquisas recentes sugerem que Minnesota não deve ser um campo de batalha tão competitivo.

Além disso, ele pode não causar identificação suficiente com os swing states que pertencem ao Rust Belt (Cinturão da Ferrugem), onde grande parte do eleitorado é da classe média e baixa e trabalha em indústrias manufatureiras, enquanto Minnesota não compartilha essa característica.

Além disso, Walz não demonstrou muita capacidade de conquistar eleitores indecisos ao concorrer nas eleições estaduais. Enquanto outros potenciais companheiros de chapa de Harris (o senador do Arizona, Mark Kelly, e o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro) venceram eleições recentes com mais apoio que o então candidato Joe Biden teve em 2020, Walz teve menos de um ponto a mais do que Biden quando reeleito, em 2022.

Ainda assim, a chapa não deve ser prejudicada. Nas urnas, Walz teve um desempenho melhor do que a maioria dos democratas de Minnesota. Bastante diferente de Vance, companheiro de chapa de Trump, que foi o republicano com pior desempenho em Ohio nas midterms de 2022 – eleições estaduais e legislativas plantadas no meio do mandato presidencial.