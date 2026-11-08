Quem é o chefão do UFC que pode assumir cargo no governo Trump

O presidente do UFC, Dana White, pode trocar o comando de uma das maiores organizações de artes marciais mistas do mundo por um cargo no governo de Donald Trump. Aliado de longa data do presidente americano, o empresário recebeu um convite público para assumir a Secretaria de Imprensa da Casa Branca e confirmou que se reunirá com o republicano nesta segunda-feira, 9, em Washington, para discutir a proposta. Ainda não há confirmação de que ele tenha aceitado o posto.

O convite foi anunciado por Trump no sábado, 7, em uma publicação na rede social Truth Social. Na mensagem, o presidente ofereceu a White o cargo de secretário de imprensa e sugeriu que ele levasse lutadores de MMA para integrar sua equipe de auxiliares. Entre os nomes mencionados estão a brasileira Amanda Nunes, os russos Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev e os americanos Justin Gaethje, Kayla Harrison e Daniel Cormier, comentarista e ex-lutador.

“Dana será um secretário de imprensa como nenhum outro. Dana, por favor, aceite o cargo”, escreveu Trump. A publicação foi acompanhada de uma imagem produzida por inteligência artificial que mostrava o empresário diante do púlpito da sala de imprensa da Casa Branca, ao lado de fotografias dos atletas citados.

Quem é Dana White?

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Aos 56 anos, White é uma das principais figuras do universo das artes marciais mistas. À frente do Ultimate Fighting Championship (UFC), ele construiu sua trajetória profissional no comando da organização, tornando-se também uma personalidade conhecida no esporte e no entretenimento americano.

Sua relação com Trump, porém, vai além dos negócios. O empresário é um aliado antigo do republicano e discursou nas Convenções Nacionais do Partido Republicano de 2016, 2020 e 2024. A proximidade entre os dois também ficou evidente em junho deste ano, quando White participou da organização de um evento do UFC no gramado da Casa Branca, iniciativa que classificou posteriormente como “uma experiência incrível, algo único”.

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O que White disse sobre o convite?

A possibilidade de assumir uma função no governo americano foi comentada pelo empresário durante uma entrevista coletiva em Londres, onde acompanhava um evento de boxe. White confirmou que viajaria para Washington depois do compromisso para conversar pessoalmente com Trump.

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Questionado sobre como conciliaria as responsabilidades na Casa Branca com suas atuais atividades no mundo das lutas, o dirigente respondeu: “É, eu já tenho muitos trabalhos”. Ele evitou detalhar eventuais conversas anteriores com o presidente sobre o assunto e afirmou ter “certeza de que terei mais o que falar depois disso”.

Antes da entrevista, White também havia compartilhado no Instagram uma imagem da publicação de Trump, acompanhada de uma fotografia sua no púlpito da sala de imprensa da Casa Branca e da legenda “Rumo ao próximo capítulo”.

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O convite significa que ele assumirá o cargo?

Apesar do anúncio público de Trump, a seriedade da oferta foi questionada pela imprensa americana. Até o momento, White não confirmou que aceitará a função. A reunião desta segunda-feira deverá servir para que os dois conversem sobre a possibilidade.

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A Secretaria de Imprensa da Casa Branca está vaga desde a saída de Katie Zacharia, em 16 de outubro, depois de apenas cinco dias no posto. Antes dela, a função era ocupada por Karoline Leavitt, que deixou o cargo em agosto, após o nascimento de sua segunda filha. Se aceitar a proposta, White levará sua trajetória no comando do UFC para uma função de comunicação diretamente ligada à Presidência dos Estados Unidos.