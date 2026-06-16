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Quem é ‘Don’, brasileiro detido pelo ICE que os EUA dizem ser ex-chefe do PCC e CV

Felipe Linares de Oliveira Dell Aquilla foi preso no mesmo dia em que facções foram classificadas como grupos terroristas por Washington

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 09h16 | Atualizado em 16 jun 2026, 10h24
Homem de barba rala e cabelo escuro, vestindo camiseta laranja, olha sério para a câmera. Ao fundo, carros e um pôr do sol alaranjado. Felipe Linares de Oliveira Dell Aquilla, o 'Don', brasileiro detido por autoridades de imigração nos EUA e acusado de ser ex-líder do PCC e CV. -
Felipe Linares de Oliveira Dell Aquilla, o 'Don', brasileiro detido por autoridades de imigração nos EUA e acusado de ser ex-líder do PCC e CV. -  (Departamento de Segurança Interna dos EUA/@DHSgov/Reprodução)
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Quem é ‘Don’, brasileiro detido pelo ICE que os EUA dizem ser ex-chefe do PCC e CV Priorize VEJA no Google

A polícia de imigração americana, o ICE, informou na segunda-feira 15 ter prendido um brasileiro que teria sido comandante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV).

De acordo com o Departamento de Segurança Interna (DHS, Felipe Linares de Oliveira Dell Aquilla foi detido no dia 5 de junho, mesma data em que os Estados Unidos passaram a classificar o PCC e o CV como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO, na sigla em inglês). Conhecido como “Don”, ele foi encontrado em Mooresville, na Carolina do Norte, após uma perseguição, e apreendido sob acusação de ter entrado ilegalmente no país em data e local desconhecidos.

O DHS relatou que o suspeito tentou fugir da abordagem de trânsito, dando início a uma perseguição que terminou quando ele colidiu com outros carros parados.

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“Ele então tentou fugir a pé, mas foi preso logo em seguida. Uma busca em seu veículo resultou na apreensão de diversos celulares, laptops, dinheiro e uma pistola 9mm. Durante um interrogatório, a esposa de Aquilla confirmou que havia sido mantida em cárcere privado”, disse o departamento em nota.

O comunicado completou que “Aquilla já havia sido comandante do PCC (Primeiro Comando da Capital) e do CV (Comando Vermelho), ambos classificados (pelos Estados Unidos) como organizações terroristas estrangeiras”.

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Procurado

Autoridades americanas disseram que informações da polícia indicavam ainda que ele mantinha a própria esposa em cárcere privado enquanto se preparava para fugir para o México. Além disso, o DHS comunicou que o suspeito possui um mandado de prisão internacional no Brasil por acusações de associação criminosa e extorsão.

Embora seu nome não conste na lista pública de procurados da Interpol, a organização internacional de cooperação policial, há dois mandados brasileiros de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça, ambos expedidos pela 3ª Vara Criminal Central do Tribunal de Justiça de São Paulo, segundo a emissora BCC. O primeiro, de 2019, é de prisão preventiva por coação no curso de processo; o de 2024 diz respeito a extorsão agravada (Aquilla foi condenado em primeira instância por este crime a nove anos e sete meses de prisão em regime fechado).

“Esta prisão demonstra o compromisso inabalável do HSI em proteger nossas comunidades de criminosos internacionais perigosos”, disse Mark Zito, agente especial do departamento de Investigações de Segurança Interna nos Estados da Carolina do Norte e do Sul. “Ao prender um líder conhecido de organizações terroristas estrangeiras violentas — procurado por crimes graves, incluindo associação criminosa e extorsão — evitamos maiores danos a pessoas inocentes aqui e no exterior.”

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Aquilla foi levado para a cadeia do condado, onde agora responde a acusações estaduais de crime grave por fugir para evitar a prisão. O HSI também pretende apresentar acusações de posse ilegal de arma de fogo por estrangeiro e sequestro, enquanto o ICE registrou uma ordem de detenção migratória contra ele.

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