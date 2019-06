Queda de avião no Texas deixa dez mortos

Um avião de pequeno porte caiu no aeroporto de Addison, a 30 quilômetros do centro de Dallas, capital do Texas (EUA), e matou dez pessoas neste domingo, 30.

A aeronave era um bimotor Beechcraft BE-350 King Air. Nenhum ocupante sobreviveu.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), que ainda investiga as causas do acidente, relatou que a aeronave caiu sobre um hangar do aeroporto logo após levantar voo. Como o galpão estava vazio, não houve feridos em terra.

Ainda de acordo com a FAA, houve um incêndio após a queda, controlado logo em seguida. O aeroporto ficou fechado por cerca 45 minutos. As causas do acidente ainda são desconhecidas.