Queda de avião militar na Índia deixa cinco mortos
Acidente com bimotor ocorreu durante pouso em base da Força Aérea
Cinco pessoas morreram na queda de um avião de transporte militar da Índia neste sábado, 13. O acidente ocorreu durante o pouso na base da Força Aérea em Jorhat, no nordeste do país, como informou o Exército. “A Força Aérea Indiana lamenta profundamente a morte de cinco soldados no acidente de um avião AN‑32 em Jorhat”, afirma em comunicado. De acordo com a AFP, a identidade das vítimas não foi divulgada.
A nota diz que uma investigação irá determinar as causas da queda do bimotor, de fabricação russa, modelo Antonov AN-32. Fotos nas redes sociais mostram o avião em destroços.
A Índia possui cerca de cem aeronaves do tipo para transporte de militares. Uma do mesmo modelo caiu em 2019 perto da fronteira com a China após descolar da base de Jorhat. O acidente provocou 13 mortes.