Queda de avião militar na Índia deixa cinco mortos

Cinco pessoas morreram na queda de um avião de transporte militar da Índia neste sábado, 13. O acidente ocorreu durante o pouso na base da Força Aérea em Jorhat, no nordeste do país, como informou o Exército. “A Força Aérea Indiana lamenta profundamente a morte de cinco soldados no acidente de um avião AN‑32 em Jorhat”, afirma em comunicado. De acordo com a AFP, a identidade das vítimas não foi divulgada.

A nota diz que uma investigação irá determinar as causas da queda do bimotor, de fabricação russa, modelo Antonov AN-32. Fotos nas redes sociais mostram o avião em destroços.

A Índia possui cerca de cem aeronaves do tipo para transporte de militares. Uma do mesmo modelo caiu em 2019 perto da fronteira com a China após descolar da base de Jorhat. O acidente provocou 13 mortes.