Queda de avião mata 6 em Sydney

Um hidroavião, modelo projetado para decolar e pousar sobre as águas, caiu em um rio próximo a Sydney, na Austrália, neste domingo, matando seis pessoas que iriam comemorar o Ano Novo no porto da cidade. O acidente ocorreu por volta das 15h locais e os corpos foram encontrados pela polícia no início da noite.

A identidade do piloto e das cinco outras vítimas não foi revelada até o momento. Jornais australianos, como o The Sidney Morning Herald, afirmam que quatro vítimas eram britânicas. O Gabinete das Relações Exteriores de Londres disse estar em contato com o governo australiano para prestar assistência.

A polícia informou que o hidroavião retornava com o grupo de um restaurante à beira mar no norte de Sydney para o leste da cidade quando caiu na água, afundando imediatamente, em uma área chamada Baía de Jerusalém.