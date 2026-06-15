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Queda de avião da Força Aérea dos EUA não deixa sobreviventes

A aeronave B-52 Stratofortress caiu 'pouco depois da decolagem na base aérea de Edwards', no sul da Califórnia, às 11h20 do horário local

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 21h56 | Atualizado em 15 jun 2026, 21h56
Enorme coluna de fumaça preta e densa subindo ao céu azul claro, com chamas visíveis na base do incêndio. O fogo ocorre em uma área aberta e árida, com vegetação rasteira e algumas construções distantes no horizonte. Uma estrutura cinza de telhado inclinado aparece no canto inferior direito
Acidente de bombardeiro norte-americano na base aérea de Edwards, no sul da Califórnia.  (X/Reprodução)
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Oito pessoas estavam a bordo de um avião-militar americano que caiu em uma instalação militar na Califórnia nesta segunda-feira, 15, sem deixar sobreviventes, segundo informações preliminares de autoridades.

“Um B-52 Stratofortress da Força Aérea que levava oito pessoas em uma missão de teste rotineira caiu hoje após decolar”, detalhou um comunicado da base Edwards, onde ocorreu o acidente.

Imediatamente após a queda, imagens divulgadas pela imprensa local mostravam uma enorme mancha preta na pista de pouso, assim como uma coluna de fumaça.

A aeronave B-52 Stratofortress caiu “pouco depois da decolagem na base aérea de Edwards” às 11h20, horário local, detalhou em seu primeiro boletim a instalação militar, localizada no sul da Califórnia, a quase 100 km de Los Angeles.

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“Todos os passes de visitantes não comerciais foram suspensos até novo aviso para permitir que a instalação se concentre integralmente nas operações de resposta à emergência”, declarou a base.

As autoridades informaram que as equipes de emergência estavam na cena no meio da tarde, “trabalhando para contabilizar todo o efetivo”. O acidente está sob investigação.

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O B-52 Stratofortress é um bombardeiro de longo alcance fabricado pela empresa americana Boeing. É usado pela Força Aérea americana desde os anos 1950.

Foi originalmente projetado para a guerra contra a União Soviética, mas vem recebendo melhorias contínuas para mantê-lo em serviço por décadas desde o fim da Guerra Fria.

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Os Estados Unidos mobilizaram a aeronave em conflitos no Vietnã, Iraque, Afeganistão e, mais recentemente, no Irã.

O bombardeiro, que pode carregar diversas armas, incluindo bombas e mísseis de cruzeiro, tem uma envergadura de 56 metros e um comprimento de 48 metros.

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Costuma ter uma tripulação de cinco pessoas: um comandante da aeronave, um piloto, um navegador de radar, um navegador e um oficial de armas, de acordo com uma ficha técnica da Força Aérea dos Estados Unidos.

(AFP)

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