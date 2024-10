Quarto voo de repatriação de brasileiros decola de Beirute

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o quarto voo da Operação Raízes do Cedro decolou na tarde desta sexta-feira, 11, do Aeroporto Internacional Rafic Hariri, em Beirute. A aeronave KC-30 transporta 211 passageiros, incluindo 12 crianças, em direção ao Brasil, com uma parada técnica em Lisboa, antes de aterrissar na Base Aérea de São Paulo no sábado.

Com este voo, o total de repatriados pelo governo brasileiro sobe para 885, desde o início da operação no último domingo, quando 229 cidadãos foram recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As listas de passageiros são elaboradas com prioridade para mulheres, crianças e idosos, em um trabalho conjunto entre o Ministério das Relações Exteriores e a Força Aérea. O governo brasileiro também anunciou um crédito extraordinário de R$ 80 milhões para garantir a logística da repatriação e o apoio humanitário na região.

As famílias que retornam ao Brasil recebem assistência de equipes especializadas em saúde, assistência social e documentação, assegurando que suas necessidades sejam atendidas.

A operação também abrange a repatriação de animais de estimação, com diretrizes facilitadas para a entrada de cães e gatos. Essa logística de resgate foi estabelecida pelo presidente Lula em resposta ao aumento da tensão entre Israel e Hezbollah, fruto de um esforço coordenado entre diversas agências e ministérios.

Mais cedo nesta semana, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ressaltou a importância da comunicação para repatriação de brasileiros que estão no Líbano.

“Estamos em constante diálogo, utilizando e-mail, WhatsApp e grupos dedicados para reunir os brasileiros na região. Atualmente, cerca de 20.000 brasileiros residem em Beirute e áreas vizinhas, e muitos expressaram interesse em retornar”, afirmou durante o programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Vieira também enfatizou que esta operação tem uma dimensão significativa, superando a repatriação realizada no ano passado na Palestina, que resgatou aproximadamente 1.560 pessoas. “As expectativas para esta operação são ainda mais elevadas”, disse.