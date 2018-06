Pyongyang e Washington realizam nova reunião

Delegações da Coreia do Norte e Estados Unidos se reuniram neste domingo mais uma vez para tentar fixar uma agenda para a histórica cúpula entre os países em 12 de junho em Cingapura, informou a agência sul-coreana Yonhap. O encontro aconteceu na fronteira entre as duas Coreias. Esta é a quarta reunião de ambas as delegações, que também se encontraram na véspera no mesmo local.

As negociações seguem cercadas de sigilo quase total e pretendem delinear um programa para o encontro entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente dos EUA, Donald Trump. Com a possível desnuclearização de Pyongyang em discussão, a cúpula tem um principal empecilho bilateral: o modelo para o desarmamento, visto que Washington parece querer um desmantelamento do programa nuclear imediato e completo.

O regime por outro lado parece querer antepor as garantias para a sua sobrevivência como condição prévia a um processo de desnuclearização gradual e acompanhado de uma retirada gradual das sanções.

A equipe dos EUA é comandada por Sung Kim, que foi delegado de Washington nas conversas sobre o programa nuclear de Pyongyang da década passada, enquanto à frente da representação norte-coreana está a vice-chanceler, Choe san-hui, também muito experiente nas negociações nucleares com os EUA.

(Com EFE)