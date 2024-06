Putin reafirma possibilidade de armas nucleares caso haja ameaças à Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou nesta quarta-feira, 5, que a Rússia pode fornecer a outras partes armas de longo alcance para ataques a alvos do Ocidente, em resposta à permissão dada por aliados da Otan para que a Ucrânia use armas da aliança ocidental para atacar o território russo. Durante fala às margens do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, Putin também reafirmou a prontidão de Moscou em usar armas nucleares caso veja uma ameaça à sua soberania.

Em sua fala, o presidente russo também alertou a Alemanha de que o uso de armas ocidentais pela Ucrânia contra o território russo representaria um “passo perigoso” para a escalada da guerra, iniciada em fevereiro de 2022. Putin disse a repórteres que a ação “marcaria o seu envolvimento direto na guerra contra a Federação Russa, e nos reservamos o direito de agir da mesma forma”.

“Se eles consideram possível entregar tais armas à zona de combate para lançar ataques em nosso território e criar problemas para nós, por que não temos o direito de fornecer armas do mesmo tipo para algumas regiões do mundo que possam ser usadas para lançar ataques contra instalações sensíveis dos países que fazem isso com a Rússia?”, questionou o líder russo, acrescentando que irá “pensar sobre isso”.

A declaração de Putin ocorre após a Alemanha permitir, na última sexta-feira, que a Ucrânia utilize armas de longo alcance doadas contra alguns alvos na Rússia. O sinal verde segue os passos dos Estados Unidos, principal aliado do governo ucraniano, que concedeu a Kiev o direito de usar os dispositivos em defesa de Kharkiv, cuja capital está a apenas 20 quilômetros de distância do solo russo. Putin advertiu, então, que o uso de “mísseis para atacar instalações no território russo, arruinará completamente as relações Rússia-Alemanha”.

A concessão dos EUA, também na semana passada, parece ter rendido frutos para a Ucrânia. Armas americanas já foram usadas no campo de batalha pelas tropas ucranianas, de acordo com o senador republicano Mike Rounds, membro do Comitê de Serviços Armados do Senado. Putin culpa o ocidente pelo prolongamento do conflito, mas alegou que as baixas militares da Ucrânia são cinco vezes maiores que as da Rússia.

Eleição dos EUA

O líder russo também comentou sobre as eleições dos Estados Unidos, previstas para 5 de novembro. Ele disse que as relações com a Casa Branca não mudarão independentemente da vitória de Joe Biden, atual mandatário, ou Donald Trump, ex-presidente e candidato republicano, acrescentando que trabalhará “com qualquer presidente eleito pelo povo americano”.

“Digo com toda a sinceridade que não diria que acreditamos que depois das eleições algo mudará no rumo russo na política americana”, pontuou. “Nós não pensamos assim. Achamos que nada tão sério vai acontecer.”

Putin, no entanto, mantém boas relações com Trump e argumentou que a condenação do republicano no caso de suborno à ex-atriz pornô Stormy Daniels foi resultado do “uso do sistema judicial como parte da luta política interna”. Trump foi considerado culpado de todas as 34 acusações por falsificar registros comerciais para esconder transferências feitas a Daniels, com quem teve um affair em 2006, de forma a evitar que notícia fosse a público durante a corrida presidencial de 2016.