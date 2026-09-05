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Putin discute guerra na Ucrânia com enviados dos EUA

Putin agradeceu ao colega Donald Trump por "não desistir" de tentar acabar com a guerra

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 20h17
Seis homens em ternos escuros sentados ao redor de uma grande mesa de madeira polida, com um arranjo floral central. Vladimir Putin, de terno preto e gravata vermelha, está à direita do centro, olhando para a frente. Outros homens escrevem ou observam, em um ambiente formal com cortinas vermelhas e detalhes dourados
O presidente da Rússia, Vladimir Putin (segundo à esquerda), o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov (à esquerda), e o enviado presidencial russo Kirill Dmitriev (à direita) participam de uma reunião com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e o genro do presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, em Moscou - (MIKHAIL METZEL / POOL/AFP)
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O presidente russo, Vladimir Putin, reuniu-se neste sábado, 5,  com os enviados dos Estados Unidos Steve Witkoff e Jared Kushner, com o objetivo de discutir um plano para encerrar mais de quatro anos de guerra na Ucrânia. Rússia e Ucrânia prometeram não atacar as capitais adversárias por três dias, enquanto durarem as negociações, no momento em que Washington tenta retomar as conversas para solucionar o pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Putin agradeceu ao colega Donald Trump por “não desistir” de tentar acabar com a guerra – lançada pela Rússia em 2022 -, apesar de não se tratar de algo “simples”. As conversas duraram mais de três horas e foram concluídas após as 23h locais. Neste domingo, os enviados americanos devem visitar Kiev pela primeira vez.

Um assessor do Kremlin descreveu o diálogo como “extremamente franco” e acrescentou que os enviados apresentaram “várias ideias” para encerrar a guerra. O funcionário destacou que a parte russa informou aos americanos que Moscou está certa de que poderá alcançar seus objetivos militares de assumir o controle do restante do leste da Ucrânia.

Ataques

Segundo autoridades ucranianas, ataques russos mataram hoje dez pessoas, incluindo duas nos arredores de Kiev. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que propôs ontem uma trégua durante as visitas, disse que conversou com os enviados americanos e prometeu não atacar Moscou. “Até o fim do sábado, assim como no domingo e na segunda-feira, a Ucrânia está disposta a se abster de ataques contra Moscou”, publicou em suas redes sociais.

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Esta será a primeira vez que Witkoff e Kushner vão visitar Kiev desde que Trump iniciou seu segundo mandato, no ano passado. Viajar de avião à capital ucraniana seria uma medida incomum, uma vez que o espaço aéreo ucraniano está fechado desde 2022, devido à guerra. Os líderes e funcionários que visitam o país têm usado o trem como meio de transporte.

Putin afirmou que a Rússia vai garantir a segurança dos enviados americanos em Kiev, cidade castigada por ataques sangrentos russos nas últimas semanas. Segundo Trump, eles vão tentar avaliar se é possível alcançar um acordo de paz. “Temos uma ideia para a paz”, disse o presidente americano.

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A visita rara que o diretor da CIA, John Ratcliffe, fez a Moscou na semana passada gerou especulações. Segundo o Kremlin, ele se reuniu com os serviços de inteligência russos, um deslocamento que Trump descreveu como “semirotineiro”.

O impulso diplomático renovado acontece no momento em que Rússia e Ucrânia se enfrentam com ataques de mísseis e drones de longo alcance, o que aumentou o número de vítimas civis a níveis que não se repetiam desde o começo dos combates.

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(Com AFP)

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