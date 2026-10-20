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Província de Alberta rejeita declarar independência do Canadá em referendo

Mais de 76% dos eleitores votaram pela permanência no país, em derrota para o movimento separatista apoiado por aliados de Trump

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 09h14
Evento na noite do referendo "Forever Canadian" em Edmonton, Alberta, Canadá, na segunda-feira, 19 de outubro de 2026.
Evento na noite do referendo "Forever Canadian" em Edmonton, Alberta, Canadá, na segunda-feira, 19 de outubro de 2026. (John Diep/Bloomberg/Getty Images)
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Província de Alberta rejeita declarar independência do Canadá em referendo Priorize VEJA no Google

A população da província de Alberta, no Canadá, rejeitou uma proposta para iniciar um processo de independência. Com mais de 1,5 milhão de votos apurados, cerca de 76% dos eleitores votaram a favor de permanecer no país, enquanto aproximadamente 24% defenderam a abertura de um caminho para a separação, segundo os resultados preliminares divulgados nesta terça-feira, 20.

A consulta popular, realizada na segunda-feira 19, não determinava diretamente a independência de Alberta. Os eleitores precisavam decidir se a província deveria continuar integrando o Canadá ou se iniciariam os procedimentos legais para organizar um segundo referendo, desta vez vinculante, sobre a separação. A questão era uma das dez submetidas à população, que também votou em temas relacionados à imigração e à administração provincial.

Carney x Trump

A votação representa uma vitória para o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, em meio às tensões comerciais com os Estados Unidos e às ameaças de anexação feitas pelo presidente americano, Donald Trump.

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+ A lição canadense para o Brasil de como sobreviver a Trump

Após a divulgação dos primeiros resultados, Carney comemorou a decisão e afirmou que os cidadãos de Alberta “fizeram uma escolha clara”. “Eles escolheram a unidade para construir juntos e cuidar uns dos outros”, escreveu ele no X (ex-Twitter).

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O premiê, que cresceu na província, já havia alertado para os riscos de instabilidade política e econômica decorrentes de uma eventual tentativa de separação, especialmente diante da guerra comercial conduzida por Trump contra o Canadá.

A primeira-ministra de Alberta, Danielle Smith, por sua vez, disse que votou contra a independência, mas que convocou o referendo para encerrar a questão que dividia a província.

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Movimento separatista

O movimento separatista de Alberta ganhou força nos últimos anos, impulsionado principalmente pelo descontentamento com as políticas energéticas do governo federal. Rica em petróleo, a província concentra parte importante da produção canadense e mantém uma relação historicamente conflituosa com Ottawa. Entre os separatistas, há críticas às medidas ambientais adotadas pelo ex-primeiro-ministro Justin Trudeau, acusado de prejudicar a indústria petrolífera local.

A campanha pela independência também atraiu figuras próximas a Trump. O bilionário Elon Musk defendeu publicamente a separação de Alberta, enquanto representantes do movimento separatista realizaram encontros com políticos republicanos e participaram de reuniões no Departamento de Estado americano.

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Apesar da derrota nas urnas, lideranças independentistas sinalizaram que pretendem continuar defendendo a separação. 

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