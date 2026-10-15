Príncipe William quer restaurar título real tirado de Diana

Herdeiro do trono inglês, o Príncipe William está planejando restaurar o título real perdido por sua mãe, a Princesa Diana. De acordo com informações divulgadas pelo portal britânico Radar Online, o primogênito de Charles III pretende fazer uma homenagem póstuma à mãe no aniversário de 30 anos de seu falecimento, ocorrido em 31 de agosto de 1997.

“William nunca se esqueceu de como a perda do título Sua Alteza Real foi dolorosa para sua mãe. A ideia de pressionar o pai para corrigir essa situação tem um significado emocional que nenhum programa de televisão ou espetáculo público poderia reproduzir, e ele está determinado a fazer isso acontecer”, disse uma fonte próxima à família real ao Radar.

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