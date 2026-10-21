Príncipe Harry expõe arrependimento sobre última conversa com Diana

O Príncipe Harry afirmou se sentir arrependido em relação à sua última conversa com sua mãe, a célebre Princesa Diana. Em entrevista à revista britânica GQ, o Duque de Sussex relembrou ter recebido uma ligação de Diana enquanto passava um tempo com os primos em Balmoral, o retiro escocês da Rainha Elizabeth.

“Se eu soubesse que era a última ligação com ela, como essa conversa teria sido diferente”, afirmou Harry, que disse ter ficado ansioso para encerrar a conversa e voltar para suas brincadeiras, sem saber que sua mãe sofreria um acidente fatal horas depois. “Sou eu quem tem que conviver com isso. E o fato de que, quando tinha 12 anos, tudo o que eu queria era sair correndo e brincando com meus primos.”

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)