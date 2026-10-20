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Príncipe Harry diz querer reconciliação com William e rei Charles

Entrevista publicada pela revista GQ dá detalhes da relação conturbada dentro da realeza britânica

Por Luiza Zubelli 20 out 2026, 15h36
Príncipe Harry, ruivo com barba, usando terno escuro e camisa branca aberta, interage com uma multidão de pessoas que seguram celulares para filmá-lo e fotografá-lo, enquanto uma pessoa segura um buquê de rosas brancas e amarelas
Príncipe Harry, duque de Sussex (JOE GIDDENS / POOL/AFP)
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O príncipe Harry afirmou, em uma entrevista à revista GQ em Nova York, nos Estados Unidos, que deseja se reconciliar com seu pai, o rei Charles III, e seu irmão, o príncipe William. A entrevista, realizada no mês passado, foi publicada nesta terça-feira, 20, enquanto a família real recebia o sultão de Omã no Castelo de Windsor para uma visita de Estado.

Sobre seu relacionamento complicado William e Charles, o duque de Sussex disse que, de uma perspectiva familiar, era uma questão “extremamente fácil de se identificar para muitas pessoas” e por isso o público teria tanto interesse na questão.

“Há desentendimentos entre irmãos, há relações rompidas entre filhos e pais, filhos e um dos pais”, disse ele. “Essa questão continua surgindo o tempo todo nas conversas com as pessoas, então sei o quanto elas se identificam com isso”. 

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Durante a entrevista, Harry disse entender o porquê do público ter tanto fascínio pelos conflitos familiares da realeza. “As pessoas talvez olhem para nós e pensem: ‘Como vocês vão resolver isso?’ E depois: ‘Talvez a maneira como vocês vão resolver isso me ajude a resolver as minhas coisas’”, explicou. 

Ele reforçou que quer que os conflitos entre eles se resolvam. “Eu quero que dê certo. Com tudo o que está acontecendo no mundo, o mais importante é a reconciliação. Esse é o ponto crucial”. Questionado se achava que poderia curar “essa ferida”, Harry disse: “Sim, claro… veja bem, as cicatrizes ficam para sempre, mas… certamente deixar o passado para trás é algo que eu encorajaria todos a fazerem”. 

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Um porta-voz da família real esclareceu posteriormente que os comentários de Harry não tinham a intenção de ser uma crítica ao príncipe William ou dirigidos a qualquer membro da realeza, mas foram feitos em um contexto geral.

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Harry e a esposa, Meghan Markle, deixaram as funções oficiais da monarquia no início de 2020 e se mudaram para os Estados Unidos, onde passaram a viver com os filhos, o príncipe Archie, de 7 anos, e a princesa Lilibet, de 5. A família retornou à Inglaterra em agosto, após seis anos no exterior. Na chegada ao Reino Unido, o casal se instalou em uma residência privada nos Cotswolds, sem abrir mão da casa em Montecito, na Califórnia.

Em setembro, uma carta autorizada pelo rei Charles III e enviada a autoridades britânicas reafirmou que Harry e Meghan permanecem como membros não atuantes da família real. O casal não está autorizado a usar o tratamento de “Suas Altezas Reais” nem a representar oficialmente a monarquia. A comunicação reiterou os termos do acordo firmado em 2020, quando os dois deixaram as funções reais.

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A relação com a família real se deteriorou nos anos seguintes à saída. Harry e Meghan fizeram críticas públicas à instituição, incluindo acusações de racismo e relatos de conflitos internos. As declarações apareceram no documentário Harry & Meghan, da Netflix, e no livro de memórias do príncipe, O que sobra (Spare, no título original). O príncipe também mantém uma relação distante com o irmão, William, herdeiro do trono.

A segurança permanece como um dos principais pontos de tensão. Desde que deixou de exercer funções oficiais, Harry perdeu o direito automático à proteção policial permanente custeada pelo Estado britânico. Ele contestou a decisão na Justiça, mas não conseguiu reverter a medida. Com o retorno da família, as autoridades passaram a reavaliar as condições de segurança do casal, enquanto preocupações com o deslocamento dos filhos levaram a mudanças na rotina escolar das crianças.

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