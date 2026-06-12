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Princesa da Tailândia morre aos 47 anos após longo coma

Filha mais velha do rei, Bajrakitiyabha Mahidol era considerada herdeira presuntiva ao trono

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 10h07
O Príncipe Dipangkorn Rasmijoti da Tailândia (esquerda), a Princesa Bajrakitiyabha Mahidol e o Rei Maha Vajiralongkorn (direita) acenam da varanda do Suddhaisavarya Prasad Hall do Grande Palácio enquanto dão uma audiência pública no último dia de sua coroação real em Bangkok, em 6 de maio de 2019.
O Príncipe Dipangkorn Rasmijoti da Tailândia (esquerda), a Princesa Bajrakitiyabha Mahidol e o Rei Maha Vajiralongkorn (direita) acenam da varanda do Suddhaisavarya Prasad Hall do Grande Palácio enquanto dão uma audiência pública no último dia de sua coroação real em Bangkok, em 6 de maio de 2019.  (JEWEL SAMAD/AFP)
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Princesa da Tailândia morre aos 47 anos após longo coma Priorize VEJA no Google

A princesa Bajrakitiyabha Mahidol, filha mais velha do rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, morreu aos 47 anos após permanecer quase quatro anos em coma, informou o palácio real nesta sexta-feira, 12.

Conhecida no país como princesa Bha, ela estava internada desde dezembro de 2022, quando sofreu um colapso enquanto treinava seus cães devido a problemas cardíacos e outras infecções, permanecendo em coma desde então.

Segundo comunicados oficiais, os médicos identificaram em abril deste ano uma infecção estomacal que provocou inflamação intestinal, resultando em queda da pressão arterial e arritmia cardíaca. Apesar do uso de medicamentos e de equipamentos para auxiliar as funções respiratória e renal, o quadro se agravou nos meses seguintes. 

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Trajetória

Nascida em 1978, a princesa acumulava uma trajetória de destaque na vida pública tailandesa. Doutora pela Cornell University, atuou como embaixadora da Tailândia na Áustria, trabalhou no gabinete do procurador-geral do país, integrou o comando de segurança real e exerceu funções ligadas à ONU.

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Por ser a filha mais velha do monarca, Bajrakitiyabha era considerada herdeira presuntiva ao trono e frequentemente apontada por analistas como uma das figuras mais preparadas para a sucessão real. Com a morte da princesa, seu meio-irmão, o príncipe Dipangkorn Rasmijoti, assume o lugar na linha de sucessão.

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A morte da princesa ocorre menos de um ano após o falecimento da ex-rainha da Tailândia, Sirikit, mãe do rei, que morreu em outubro aos 93 anos.

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