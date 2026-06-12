Princesa da Tailândia morre aos 47 anos após longo coma
Filha mais velha do rei, Bajrakitiyabha Mahidol era considerada herdeira presuntiva ao trono
A princesa Bajrakitiyabha Mahidol, filha mais velha do rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, morreu aos 47 anos após permanecer quase quatro anos em coma, informou o palácio real nesta sexta-feira, 12.
Conhecida no país como princesa Bha, ela estava internada desde dezembro de 2022, quando sofreu um colapso enquanto treinava seus cães devido a problemas cardíacos e outras infecções, permanecendo em coma desde então.
Segundo comunicados oficiais, os médicos identificaram em abril deste ano uma infecção estomacal que provocou inflamação intestinal, resultando em queda da pressão arterial e arritmia cardíaca. Apesar do uso de medicamentos e de equipamentos para auxiliar as funções respiratória e renal, o quadro se agravou nos meses seguintes.
Trajetória
Nascida em 1978, a princesa acumulava uma trajetória de destaque na vida pública tailandesa. Doutora pela Cornell University, atuou como embaixadora da Tailândia na Áustria, trabalhou no gabinete do procurador-geral do país, integrou o comando de segurança real e exerceu funções ligadas à ONU.
Por ser a filha mais velha do monarca, Bajrakitiyabha era considerada herdeira presuntiva ao trono e frequentemente apontada por analistas como uma das figuras mais preparadas para a sucessão real. Com a morte da princesa, seu meio-irmão, o príncipe Dipangkorn Rasmijoti, assume o lugar na linha de sucessão.
A morte da princesa ocorre menos de um ano após o falecimento da ex-rainha da Tailândia, Sirikit, mãe do rei, que morreu em outubro aos 93 anos.