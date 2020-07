Princesa Beatrice se casa em cerimônia secreta com presença da rainha

A princesa Beatrice, neta da rainha da Inglaterra, casou-se nesta sexta-feira, 17, com o magnata do mercado imobiliário Edoardo Mapelli Mozzi em uma cerimônia secreta. O evento contou com a presença da rainha Elizabeth II e o do príncipe Philip e foi a primeira vez que o casal real quebrou a quarentena contra o coronavírus.

O casamento, inicialmente marcado para o dia 29 de maio e adiado por conta da pandemia, ocorreu na Capela Real de Todos os Santos, em Windsor – igreja regularmente frequentada pela rainha. Ao contrário dos pomposos casamentos característicos da família real inglesa, o evento não foi anunciado com antecedência e as fotos não foram divulgadas.

Em comunicado, o Palácio de Buckingham disse: “A pequena cerimônia contou com a presença da rainha, do duque de Edimburgo e de familiares próximos. O casamento ocorreu de acordo com todas as diretrizes governamentais relevantes”.

Apesar do restrito lockdown do Reino Unido ter sido suspenso no dia 4 de julho, o governo recomendou que casais que planejavam se casar esperassem mais um pouco, mas cerimônias com até 30 convidados foram permitidas. Pequenas celebrações após o casamento – com grupos de até duas famílias em ambientes fechados ou até seis pessoas de diferentes famílias em ambientes externos estão liberadas, mas grandes festas ainda não.

Continua após a publicidade

Beatrice, filha do príncipe Andrew, e o milionário Edoardo (“Edo”, para os íntimos) começaram a namorar no início de 2018 e ficaram noivos durante uma viagem à Itália, em setembro do mesmo ano. Anteriormente, a princesa havia namorado Dave Clark, empresário do grupo de viagens espaciais Virgin Galactic, em um relacionamento de dez anos que terminou em 2016.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Mapelli Mozzi became engaged in Italy earlier this month. The wedding will take place in 2020. This photograph was taken by Princess Eugenie in Italy.

📷 © Princess Eugenie pic.twitter.com/sTFjUqk3My — The Royal Family (@RoyalFamily) September 26, 2019

Continua após a publicidade

Beatrice, que é a nona na fila do trono, não é da realeza “em período integral”, segundo o jornal britânico The Guardian. Ela é vice-presidente de parcerias e estratégia na Afiniti, uma empresa de software de inteligência artificial. Já Edoardo, que apesar do sobrenome italiano é inglês, tem título de conde, e é filho do ex-esquiador olímpico Alessandro Mapelli Mozzi e Nikki Williams-Ellis.

Com a união, a princesa se tornou madrasta, já que Edo tem um filho chamado Wolfie com sua ex-esposa, Dara Huang. O arranjo poderia ter causado uma crise na família real há algumas décadas – para os familiarizados com a história da Inglaterra, ou com a famosa série do Netflix “The Crown”, o Império Britânico passou por uma crise constitucional em 1936, quando o rei Eduardo VIII casou-se com Wallis Simpson, uma socialite americana divorciada duas vezes. Para felicidade de Beatrice, esse tempo ficou para trás.