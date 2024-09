Primeiro ator indígena indicado ao Emmy faz protesto durante premiação

O Emmy 2024 aconteceu neste domingo, 15, e foi marcado por protestos. A estrela da série “Reservation Dogs”, D’Pharaoh Woon-A-Tai, chamou a atenção ao aparecer no tapete vermelho com uma mão vermelha pintada no rosto.

De acordo com a organização Native Hope, a mão vermelha sobre a boca se tornou o símbolo do movimento Missing and Murdered Indigenous Women (Mulheres Indígenas Desaparecidas e Assassinadas), que representa “todas as irmãs desaparecidas cujas vozes não são ouvidas”.

Woon-A-Tai tem se manifestado abertamente sobre tornar as histórias indígenas mais visíveis em Hollywood. “Fiz isso por aqueles que não estão aqui, não por mim, não por vocês”, escreveu o ator ao compartilhar foto do tapete vermelho em seu Instagram.

Nos Estados Unidos, a taxa de homicídios de mulheres em reservas é 10 vezes maior que a média nacional, e o assassinato é a terceira principal causa de morte de mulheres nativas, de acordo com o Urban Indian Health Institute .

Já no Canadá, país de origem de Woon-A-Tai, o número de mulheres e meninas indígenas que foram mortas ou desaparecidas está na casa dos milhares. O governo canadense relatou que elas têm 12 vezes mais probabilidade de desaparecer ou ser assassinadas do que mulheres não indígenas no país.

O canadense de 22 anos, descendente das Primeiras Nações Oji-Cree, foi o primeiro indígena norte-americano a ser indicado na categoria de melhor ator da cerimônia.

“Reservation Dogs” é uma série de comédia dramática que acompanha a vida de quatro adolescentes nativos americanos que vivem em uma reserva em Oklahoma. O programa foi a primeira série americana escrita e dirigida inteiramente por indígenas e teve um elenco e equipe majoritariamente indígenas.