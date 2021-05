Presidente das Filipinas manda prender quem não usar máscara

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, determinou a prisão de quem usar a máscara de proteção contra a Covid-19 de forma incorreta – sem cobrir o nariz e a boca. Famoso por seus rompantes autoritários, Duterte anunciou a medida em uma reunião, transmitida ao vivo, com o grupo de trabalho para combate à pandemia na qual ele era o único que não estava usando a cobertura.

“Ordeno à polícia que prenda as oessias que não usam corretamente as suas máscaras e investiguem os motivos pelos quais elas estão fazendo isso. Não é por mim, é por nós. É do interesse do país que ninguém seja contaminado”, disse ele em seu pronunciamento.

O movimento de Duterte é visto como uma resposta ao chefe da Comissão Nacional de Polícia, Vitaliano Aguirre, que orientou os policiais a aplicarem medidas alternativas caso encontrassem pessoas infringindo medidas sanitárias como não observar o toque de recolher. Em um caso, um homem teve de fazer cem flexões por ter sido encontrado na rua além do horário permitido.

Desde o início da pandemia, as Filipinas contabilizam mais de um milhão de casos de Covid-19 e cerca de 18 mil mortes, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. A vacinação, que é feita com os imunizantes Vaxzevria (oxford/AstraZeneca) e CoronaVac (SinoVac/BioTech), teve 2,1 milhões de doses aplicadas, em 108 milhões de habitantes.