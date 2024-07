Presidente da Federação Colombiana de Futebol é preso por agressão

O presidente da Federação Colombiana de Futebol (FCF) e vice da CONMEBOL, Ramón Jesurún, foi preso no Hard Rock Stadium, em Miami, após a vitória da Argentina na final da Copa América neste domingo, 14, sob acusações de violência contra agentes de segurança do estádio.

Jesurún, de 71 anos, foi acusado de se envolver em uma briga física e agressiva com vários funcionários do estádio, de acordo com um relatório de prisão do Departamento de Polícia de Miami-Dade (MDPD).

Seu filho de 43 anos, Ramón Jamil Jesurún, também foi detido sob as mesmas acusações.

De acordo com o relatório de prisão, os dois faziam parte de um grupo que tentava chegar ao campo do estádio através de um túnel e foram parados por agentes de segurança.

Irritados com a situação, pai e filho começaram a gritar com um oficial, que acusou o pai de empurrá-lo e o filho de agarrar seu pescoço, puxá-lo para o chão, socá-lo e chutá-lo após ele tentar impedir que eles avançassem.

Outros agentes de segurança que tentaram intervir também foram agredidos pelo presidente da federação e seu filho, segundo o relatório.

Confusão no estádio

A final da Copa América foi marcada por uma confusão causada pela grande quantidade de torcedores de ambas as torcidas que queriam forçar a entrada no Hard Rock Stadium mesmo sem ingresso. De acordo com o MDPD, 27 pessoas foram presas e 55 foram expulsas do local do jogo.

As violações de segurança atrasaram o início da partida em uma hora e 15 minutos e fizeram com que o diretor do Departamento de Polícia de Miami-Dade solicitasse uma revisão de todos os protocolos de segurança antes da Copa do Mundo de 2026, quando o Hard Rock Stadium sediará sete partidas.

“Os fãs continuaram a se envolver em conduta ilegal – brigando com policiais, derrubando muros e barricadas e vandalizando o estádio, causando danos significativos à propriedade”, disse o Hard Rock Stadium em um comunicado após o fim da partida.

Na segunda-feira, 15, a CONMEBOL emitiu um comunicado lamentando “que os atos de violência causados ​​por indivíduos mal-intencionados tenham manchado uma final que estava pronta para ser uma grande festa esportiva.”