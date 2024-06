Soldados invadem sede do governo da Bolívia e presidente fala em golpe

Membros das Forças Armadas da Bolívia tomaram a Praça Murillo, onde fica a sede do governo, em La Paz, nesta quarta-feira, 26, e um veículo blindado avançou pela entrada do Palácio Presidencial, seguido por soldados comandados por um general destituído na terça-feira, de acordo com informações da agência de notícias Reuters.

O presidente da Bolívia, Luis Arce, denunciou nas redes sociais um possível golpe militar no país, assim que as primeiras tropas e tanques chegaram à sede do governo.

“Denunciamos mobilizações irregulares de algumas unidades do Exército Boliviano. A democracia deve ser respeitada”, disse ele em sua conta no X, antigo Twitter.

Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse. — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) June 26, 2024

Em discurso à TV local, o general Juan José Zúñiga, destituído do cargo de chefe do Exército na terça-feira, disse que “os três chefes das Forças Armadas vieram expressar a nossa consternação. Haverá um novo gabinete de ministros, certamente as coisas vão mudar, mas o nosso país não pode continuar assim”.

Continua após a publicidade

Segundo ele, a “mobilização de todas as unidades militares” busca expressar descontentamento “com a situação do país”, alertando que não permitiria uma possível nova candidatura do ex-presidente Evo Morales em 2025.

“Uma elite tomou conta do país, vândalos que destruíram o país”, disse Zúñiga na Plaza Murillo, em frente ao Palácio do Governo. “As Forças Armadas pretendem reestruturar a democracia para que seja uma verdadeira democracia, não de donos que já estão no poder há 30 e 40 anos”.

Os militares montaram barricadas para impedir que as pessoas chegassem à Praça Murillo em resposta ao apelo presidencial. Ao mesmo tempo, lançaram gás contra a população que se manifestava contra eles.

Zúñiga teria chegado à sede do governo num tanque e armado, informam os jornais bolivianos. Nas redes sociais, circulam vídeos de soldados e da Polícia Militar marchando pelas ruas da capital.

Segundo o jornal espanhol El País, o presidente Arce não está no local, e sim na Casa Grande del Pueblo, um prédio próximo, junto a outros membros do gabinete.

Continua após a publicidade

🚨ALERTA MUNDIAL🚨

Condenamos el levantamiento antidemocratico de algunas unidades del Ejército de Bolivia Fuerza al Presidente @LuchoXBolivia, @Evoespueblo, al pueblo y a la democracia boliviana. pic.twitter.com/thVSojm4HI — Grupo de Puebla (@ProgresaLatam) June 26, 2024

Presidente de Bolivia Luis Arce denuncia golpe de estado e insurrección de unidades militares. Es la continuación del golpe fascista que derrocó al Presidente Evo Morales en 2019. pic.twitter.com/gzfnNFhQ0p Continua após a publicidade — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) June 26, 2024

O ex-presidente boliviano Evo Morales foi enfático e garantiu que “um golpe de Estado está se formando”.

“Neste momento, pessoas das Forças Armadas e tanques estão posicionados na Plaza Murillo. Convocaram uma reunião de emergência no Estado-Maior do Exército, em Miraflores, às 15h, em uniformes de combate. Convocamos os movimentos sociais do campo e da cidade para que defendam a democracia”, declarou Morales, também no X.

Se gesta el Golpe de Estado.

En este momento se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tanquetas en la Plaza Murillo. Continua após a publicidade Convocaron a las 3:00 pm a reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército en Miraflores con uniformes de combate. Convocanos a los movimientos… pic.twitter.com/87V8WAtRO7 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 26, 2024

“Apelamos por uma mobilização nacional para defender a democracia contra o golpe de Estado que está ocorrendo sob o general Zuñiga. Declaramos greve geral por tempo indeterminado e bloqueio de estradas. Não permitiremos que as Forças Armadas violem a democracia e intimidem o povo”, acrescentou o ex-presidente.

Continua após a publicidade

Pouco após a movimentação iniciar, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenou os acontecimentos por meio de uma postagem no X. “O Exército deve submeter-se ao poder civil legitimamente eleito. Enviamos nossa solidariedade ao presidente da Bolivia, Luis Arce Catacora, ao seu governo e a todo o povo boliviano. A comunidade internacional, a OEA e a secretaria-geral não tolerarão qualquer violação da ordem constitucional legítima na Bolívia ou em qualquer outro lugar.”

Enquanto isso, o chefe da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, disse que seu gabinete “condena da forma mais contundente os acontecimentos na Bolívia”.

“O Exército deve submeter-se ao poder civil legitimamente eleito. Enviamos nossa solidariedade ao presidente da Bolívia, Luis Arce Catacora, ao seu governo e a todo o povo boliviano. A comunidade internacional, a OEA e o secretário-geral não tolerarão qualquer violação da ordem constitucional legítima na Bolívia ou em qualquer outro lugar”, afirmou Almagro.

La Secretaría General de la @OEA_Oficial condena de la forma más enérgica los acontecimientos en #Bolivia. El Ejército debe someterse al poder civil legítimamente elegido. Enviamos nuestra solidaridad al Presidente de #Bolivia Luis Arce Catacora, su Gobierno y todo el pueblo… https://t.co/rI4SNalxop — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) June 26, 2024