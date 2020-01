Premiê do Iraque pede que EUA preparem retirada das tropas

O primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdul Mahdi, pediu ao secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que Washington enviasse uma delegação ao país para preparar a saída das tropas americanas da região. No início da semana, o Parlamento do país aprovou uma resolução para a saída das forças estrangeiras do país.

Segundo o comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Mahdi solicitou que Pompeo enviasse uma “delegação ao Iraque para estabelecer os mecanismos necessários para implementar a decisão do Parlamento de retirar as tropas do país com segurança”.

O Departamento de Estado confirmou a conversa entre Pompeo e Mahdi, mas o comunicado não cita o pedido de retirada de tropas feito pelo governante iraquiano.

No Iraque, as tropas americanas fazem parte de uma coalizão de países que luta contra o grupo terrorista Estado Islâmico. Os terroristas foram derrotados em 2019, com o apoio das milícias xiitas na região, e perderam virtualmente todo seu território no país.

A decisão do Parlamento iraquiano de pedir a saída das tropas aconteceu após os Estados Unidos lançarem um ataque aéreo em Bagdá para matar o general iraniano Qasem Soleimani. O governo iraquiano não foi consultado sobre a operação. Na terça-feira, o Irã retaliou com bombardeios a duas bases americanas no Iraque.

Na nota divulgada nesta sexta-feira, o primeiro-ministro condenou tanto a operação que resultou na morte do general iraniano quanto a represália de Teerã como uma violação de sua soberania. “O Iraque está fazendo esforços incessantes ao entrar em contato com todas as partes envolvidas e impedir sua transformação em um campo de batalha”, assinala a nota.