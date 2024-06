Prefeitura de Tóquio lança app de namoro para aumentar taxa de natalidade

A prefeitura de Tóquio anunciou nesta terça-feira, 4, que irá lançar um aplicativo de namoro nos próximos meses – a previsão é de que a plataforma estreie no verão do Hemisfério Norte – para incentivar mais casamentos e reverter a baixa taxa de natalidade na cidade, tendência que afeta todo o Japão.

Para utilizar o aplicativo, usuários devem passar por um processo de cadastro rigoroso. Além da apresentação de um documento de identidade com foto e um comprovante de renda, criar um perfil exige uma entrevista com os operadores do aplicativo, comprovante que são solteiros (por meio de registro familiar ou outro documento oficial) e a assinatura de um termo de compromisso declarando intensão de casar-se – e não apenas de nutrir um relacionamento casual.

Segundo as autoridades da capital japonesa, as regras tem por objetivo evitar problemas de credibilidade já existentes em outros apps de desenvolvidos por empresas privadas, como Tinder e Bumble. Uma pesquisa do Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., realizada em 2021, apontou que 60% dos usuários de aplicativos de namoro relatam experiências com pessoas que mentiram sobre seu estado civil ou outros dados pessoais.

Baixa natalidade

Em 2022, Tóquio registrou uma queda de 15,2% na taxa de natalidade em comparação com a década anterior. A prefeita de Tóquio, Yuriko Koike, afirmou que o número minguante de casamentos contribui diretamente para o declínio no nascimento de bebês.

Continua após a publicidade

A expectativa é que o aplicativo agite os 67,4% moradores de Tóquio que dizem querer casar, mas não procuram ativamente um parceiro, de acordo com dados de uma pesquisa realizada pelo governo local em 2021.

“Esperamos que este aplicativo, com sua associação com o governo, proporcione uma sensação de segurança e encoraje aqueles que hesitam em usar aplicativos tradicionais a dar o primeiro passo na busca por um parceiro”, disse uma autoridade do governo local.

O governo de Tóquio desembolsou 200 milhões de ienes (cerca de R$6,8 milhões) de seu orçamento fiscal de 2023 e vai utilizar mais 300 milhões de ienes (cerca de R$10,2 milhões) do orçamento de 2024 para o desenvolvimento do aplicativo e outros projetos para promover mais casamentos.