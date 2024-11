Prefeitos do G20 pedem investimento de US$ 800 bi ao ano para o clima

O Urban 20, fórum que reúne prefeitos e líderes de cidades dos países do G20, defendeu neste sábado, 16, a necessidade de se elevar os investimentos públicos anuais nas áreas urbanas para 800 bilhões de dólares (4,7 trilhões de reais), voltados para combater as mudanças climáticas.

Este seria o valor mínimo necessário, no âmbito das cidades, para atingir a meta de limitar o aumento da temperatura global em 1,5 grau Celsius até 2030, tendo em vista que os centros urbanos, destaca o fórum, respondem por mais de 70% das emissões globais de gases de efeito estufa. Expansão no uso de transportes de baixa emissão, fontes de energia limpa e construção de infraestruturas resistentes a eventos climáticos extremos são algumas das frentes que precisam ser atacadas, de acordo com os prefeitos participantes.

O U20 Summit, encontro internacional dos líderes municipais e locais, aconteceu entre os dias 14 e 16 de novembro, no Rio de Janeiro, dentro da agenda do G20 Social, cúpula de representantes de movimentos sociais e da sociedade civil que antecedeu o encontro oficial dos chefes de Estado do G20, a partir de segunda-feira, 18. O encontro também acompanha os debates da COP29, a Conferência do Clima das Nações Unidas que está em andamento, entre 11 e 22 de novembro, em Baku, no Azerbaijão.

O Urban 20 reúne representantes do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia (GCoM) e da rede C40 Cities, principais movimentos globais de políticas urbanas para o clima e que conta com o apoio de prefeitos e representantes de cidades como Londres, Paris, Nova York e outras.

“Para realmente transformar nossas cidades e alcançar as metas climáticas globais, precisamos que os governos nacionais e as instituições financeiras acompanhem nossas ambições com investimentos reais”, defendeu, durante o encontro, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. “As cidades podem estar na linha de frente da emergência climática, mas também lideram o caminho para melhorar diretamente a vida das pessoas”, disse Eduardo Paes, prefeito do Rio.

De acordo com o relatório “Estado das finanças urbanas para o clima 2024”, publicado em setembro pela Climate Policy Initiative, o mundo precisa de 4,5 trilhões de dólares até 2030 para alcançar as medidas de mitigação e adaptação necessárias nas cidades, mas ainda está bastante aquém desse volume. Em 2021, o investimento público em projetos climáticos urbanos foi de 183 bilhões de dólares, de acordo com o relatório.

A C40 Cities é uma rede que reúne cerca de 100 prefeitos das principais cidades do mundo para incentivar ações de combate à crise climática. Ela é presidente atualmente em conjunto pelos prefeitos de Londres (Reino Unido), Sadiq Khan, e de Freetown (Serra Leoa), Yvonne Aki-Sawyerr. O empresário e ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg atua como presidente do conselho. Já o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia é uma aliança global para a liderança climática das cidades que reúne representantes de mais de 13.000 cidades de 146 países.