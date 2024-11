Lula participa de cerimônia do G20 com movimentos sociais neste sábado

Termina neste sábado, 16, no Rio de Janeiro, o G20 Social, ciclo de encontros voltado ao debate entre movimentos sociais e participantes da sociedade civil, aberto ao público, que antecedeu a cúpula dos líderes do G20, marcada para segunda, 18, e terça-feira, 19.

O evento de encerramento, que acontece na manhã deste sábado, conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também do presidente Cyril Ramaphosa, da África do Sul, país que presidirá e sediará a edição de 2025 do G20. Na cerimônia, será apresentado e entregue formalmente aos líderes o documento elaborado pelos representantes das populações dos países integrantes do G20 com propostas voltadas ao combate à fome e à pobreza, às mudanças climáticas e a reformas na governança global.

Também participam da cerimônia o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro Márcio Macedo, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, a primeira-dama Janja e, como representantes da sociedade civil, a ativista iemenita Tawakkol Karman, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2011, a brasileira Ceres Hadich, coordenadora do MST.

Realizado pela primeira vez, o G20 Social foi uma sugestão do Brasil, que preside o G20 neste ano, para a realização de um evento paralelo à cúpula oficial dos líderes com a participação da sociedade civil e aberta ao público. Os encontros, com eventos e mesas de debate, aconteceram entre 14 e 15 de novembro, também no Rio de Janeiro.

O G20 Social contou com 46,8 mil inscritos e mais de 15 mil pessoas credenciadas para participar dos debates, de acordo com balanço divulgado na sexta-feira, 15, por Macêdo. Durante a cúpula popular, o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República também informou que a África do Sul pretende repetir o G20 Social no encontro do ano que vem.