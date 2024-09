Portugal pede ajuda à UE para combater incêndios que assolam país

Portugal pediu nesta segunda-feira, 16, que a União Europeia envie oito aviões de combate a incêndios, enquanto as regiões do centro e norte do país são devastadas pelas chamas.

O governo do país acionou o mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, conhecido como RescEU, que confirmou o envio de quatro novas aeronaves previstas para chegar ao país até o final da tarde, sendo duas vindas da Espanha e outras duas da França, segundo um porta-voz do Ministério do Interior.

“A União Europeia (UE) está com Portugal enquanto o país tenta debelar grandes incêndios. Vamos mobilizar urgentemente oito aviões de combate a incêndios através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil para ajudar os profissionais no terreno”, escreveu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em suas redes sociais.

País em chamas

Mais de 800 bombeiros estão combatendo o avanço do fogo em Portugal, enquanto o país aguarda a chegada de ajuda internacional. Os incêndios já mataram uma pessoa e deixaram outras 17 feridas.

Cerca de 150 focos de incêndio permanecem ativos em todo o território nacional, sendo 15 deles considerados graves, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

De acordo com o balanço da Proteção Civil, 70 pessoas foram retiradas de suas casa em todo o país. O órgão destacou quatro lugares onde a situação é preocupante: em Albergaria-a-Velha, Castelo Branco, Penalva do Castelo e Sever do Vouga.

O comandante da Proteção Civil, André Fernandes, disse que a previsão é que os incêndios se agravem devido a condições climáticas excepcionalmente secas e baixa umidade, além dos ventos de até 70 km/h, que contribuem com o avanço do fogo. Ele acrescentou que o “apelo que temos feito para reduzir as chamas não tem surtido efeito”.