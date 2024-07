Porta-bandeira israelense da Olimpíada autografou bombas lançadas em Gaza

O porta-bandeira de Israel na Olimpíada de Paris 2024, Peter Paltchik, publicou no ano passado imagens em suas redes sociais de bombas israelenses, que ele autografou, a serem lançadas contra a Faixa de Gaza. Na postagem, o atleta, nascido na Ucrânia, desenhou em um dos foguetes a bandeira israelense, acrescentando na legenda que seria um “prazer” enviá-las.

“De mim para você, com prazer”, escreveu o atleta na plataforma X, antigo Twitter, colocando um emoji sorrindo e as hashtags #HamasisISIS e #IsraelAtWar (“Hamas é o Estado Islâmico” e “Israel em guerra”).

Meet Israel’s flag bearer, Peter Paltchik, also known for signing bombs aimed at Palestinian children and civilians in Gaza.

Israel presence is going to make this Olympics to be remembered as the Genocide Games. https://t.co/MpeNA2UHad pic.twitter.com/G7XRf7Itxu

— Leyla Hamed (@leylahamed) July 23, 2024